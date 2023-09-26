MS Pharma تطلق علاجاً جديداً لأمراض إعتلال شبكية العين

أعلنت شركة MS Pharma مؤخراً عن إطلاق علاجٍ جديدٍ يستهدف العديد من أمراض إعتلال شبكية العين، وجاء الإعلان عن هذا العلاج خلال ندوة علمية في فندق ريتز كارلتون- عمان، أدارها الدكتور فيصل فيّاض إستشاري جراحة الشبكية والسائل الزجاجي، بحضور مجموعة من أخصائيي وجراحي العيون والعديد من المهتمين بهذا المجال.



تحدّث في الندوة كل من البروفيسور لورينت كودجيكيان و الدكتور نمر الخطيب، وسلطا الضوء على أهمية هذا الدواء في تحسين الرؤية لدى المرضى الذين يعانون من العديد من اعتلالات الشبكية، كما أنه يعتبر أقل كلفة من البدائل الأخرى المطروحة في السوق، ويوفر نفس الكفاءة العلاجية ويتيح المجال لعلاج عدد أكبر من المرضى.



يشار إلى أن الدواء الجديد مصنّع في الولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على شهادات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بالإضافة إلى الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).

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هذا وتُعتبر MS Pharma شركة إقليمية رائدة في مجال الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم بتسويق مجموعة واسعة من الأدوية ومنتجات التكنولوجيا الحيوية.



نبذة عن MS Pharma:



MS Pharma هي شركة صناعات دوائية إقليمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، تتميّز بالنمو السريع لأعمالها، ويقع مكتب الإدارة التنفيذي في مدينة زوغ في سويسرا، ومقرها الرئيسي في العاصمة الأردنية عمان.



منذ تأسيسها عام 1989، توظّف MS Pharma أكثر من 2000 موظفٍ في 12 دولة، وتمتلك ثلاثة مراكز أبحاث وتطوير، وأربع مواقع تصنيع في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، والتي تسوّق من خلالها مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة ومنتجات التكنولوجيا الحيوية.



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mspharma.com