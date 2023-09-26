الثلاثاء 26 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

MS Pharma تطلق علاجاً جديداً لأمراض إعتلال شبكية العين

mspharma logo
شعار MS pharma

أعلنت شركة MS Pharma مؤخراً عن إطلاق علاجٍ جديدٍ يستهدف العديد من أمراض إعتلال شبكية العين، وجاء الإعلان عن هذا العلاج خلال ندوة علمية في فندق ريتز كارلتون- عمان، أدارها الدكتور فيصل فيّاض إستشاري جراحة الشبكية والسائل الزجاجي، بحضور مجموعة من أخصائيي وجراحي العيون والعديد من المهتمين بهذا المجال.

تحدّث في الندوة كل من البروفيسور لورينت كودجيكيان و الدكتور نمر الخطيب، وسلطا الضوء على أهمية هذا الدواء في تحسين الرؤية لدى المرضى الذين يعانون من العديد من اعتلالات الشبكية، كما أنه يعتبر أقل كلفة من البدائل الأخرى المطروحة في السوق، ويوفر نفس الكفاءة العلاجية ويتيح المجال لعلاج عدد أكبر من المرضى.

يشار إلى أن الدواء الجديد مصنّع في الولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على شهادات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بالإضافة إلى الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).

اضافة اعلان



هذا وتُعتبر MS Pharma شركة إقليمية رائدة في مجال الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم بتسويق مجموعة واسعة من الأدوية ومنتجات التكنولوجيا الحيوية.

نبذة عن MS Pharma:

MS Pharma هي شركة صناعات دوائية إقليمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، تتميّز بالنمو السريع لأعمالها، ويقع مكتب الإدارة التنفيذي في مدينة زوغ في سويسرا، ومقرها الرئيسي في العاصمة الأردنية عمان.

منذ تأسيسها عام 1989، توظّف MS Pharma أكثر من 2000 موظفٍ في 12 دولة، وتمتلك ثلاثة مراكز أبحاث وتطوير، وأربع مواقع تصنيع في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، والتي تسوّق من خلالها مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة ومنتجات التكنولوجيا الحيوية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mspharma.com


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
البنك الأردني الكويتي يحصل على المركز الاول في مسابقة (خطابات الضمان الرقمية)

البنك الأردني الكويتي يحصل على المركز الاول في مسابقة (خطابات الضمان الرقمية)

منذ2 ساعة
Chery J.D. Power- image

شيري تيجو الأولى في فئة سيارات الدفع الرباعي الصينية لعام 2023

منذ2 ساعة
8dd92ddf-70e6-47e3-a7db-07c0b5ce67e6

كوكا كولا سي سي آي تنظم نشاط تنظيف للمساحات الخضراء

منذ3 ساعة
Faisal Qamhyiah

قمحيه ممثلاً عن شركة أمنية في عضوية مجلس إدارة جمعية تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"

25 أيلول 2023
بدء التحضيرات لقمة صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية الـ12

بدء التحضيرات لقمة صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية الـ12

24 أيلول 2023
AION LAUNCH IMAGE GROUP

GAC" الأردن تحتفل مع نخبة من الشخصيات الإعلامية والمؤثرين بمناسبة إطلاق سيارة AION Y

21 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ليس نقدا للحكومة الحالية

ماهر أبو طير |اليوم

توقف المشاريع الوطنية!

محمود الخطاطبة |اليوم

التسهيلات والنمو والودائع وما علاقتنا؟

يوسف محمد ضمرة |اليوم

ألمانيا تتطهر من المحرقة / الهلوكوست

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاتصالات بين الشركات والهيئة

سلامة الدرعاوي |اليوم

تعديل وزاري.. بين الصعوبة وخيبة أمل الاختيار!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات | منذ18 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات |24 أيلول 2023
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
 