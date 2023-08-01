OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno10 في الأردن بكشف النقاب عن هاتفي Reno10 وReno10 Pro الداعمين لشبكة الجيل الخامس

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أعلنت شركة OPPO - العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية- خلال لقاء صحفي عقد اليوم الإثنين في The Space - عن إطلاق سلسلة هواتف Reno10 في الأردن بكشف النقاب عن هاتفي Reno10 وReno10 Pro الداعمين لشبكة الجيل الخامس.ويمثل حفل الإطلاق الذي حضره نخبة من ممثلي وسائل الإعلام ومجموعة مختارة من المصورين المتخصصين والموهوبين، إنجازاً مهماً بالنسبة لـ OPPO التي تواصل جهودها لتوسيع محفظة منتجاتها المبتكرة في الأردن وتعزيز التزامها بتقديم أحدث التقنيات للمستهلكين.وأعربت تلال تشن، مديرة العلامة التجارية OPPO المشرق العربي عن سعادتها بنجاح إطلاق سلسلة هواتف Reno10 في السوق الأردني وقالت: "بإطلاقنا لأحدث سلسلة Reno10 في الأردن نشارك شغفنا بالتطورات التكنولوجية مع عملائنا ووسائل الإعلام، حيث تجسد هذه السلسلة التي تضم Reno10 5G وReno10 Pro 5G تفاني OPPO في التميز والتصميم المتطور، مما يوفر تجربة سلسة لمستخدمينا ".وبطرح OPPO لهاتفي OPPO Reno10 5G وReno10 Pro 5G بمزاياهما المتنوعة في السوق الأردني اعتباراً من 31 تموز الماضي، سيكون عشاق التكنولوجيا ومستخدمي الهواتف الذكية في الأردن على موعد مع إعادة تعريف تجربة الهاتف الذكي.يبلغ سعر OPPO Reno10 5G قرابة 319 دينار أردني ويأتي مع سماعات أذن TWS بقيمة 39 دينارا أردنيا، أما هاتف OPPO Reno10 Pro 5G ف يبلغ سعره 399 دينارا أردنيا ويأتي مع OPPO Enco Buds2 بقيمة 49 دينارا أردنيا.وخلال اللقاء، منحت OPPO المصورين المتخصصين الذين يعتمدون على التكنولوجيا المتقدمة في حياتهم اليومية والمهنية، فرصة حصرية لتجربة سلسلة Reno10 بشكل مباشر مما يعكس التزام الشركة بتفهم الاحتياجات الفريدة لعملائها وتمكينهم باستخدام أحدث التقنيات.