الثلاثاء 01 آب 2023
النسخة المطبوعة

OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno10 في الأردن بكشف النقاب عن هاتفي Reno10 وReno10 Pro الداعمين لشبكة الجيل الخامس

OPPO RENO 10 IMAGE (1)
OPPO
أعلنت شركة OPPO - العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية- خلال لقاء صحفي عقد اليوم الإثنين في The Space - عن إطلاق سلسلة هواتف Reno10 في الأردن بكشف النقاب عن هاتفي Reno10 وReno10 Pro الداعمين لشبكة الجيل الخامس.اضافة اعلان
ويمثل حفل الإطلاق الذي حضره نخبة من ممثلي وسائل الإعلام ومجموعة مختارة من المصورين المتخصصين والموهوبين، إنجازاً مهماً بالنسبة لـ OPPO التي تواصل جهودها لتوسيع محفظة منتجاتها المبتكرة في الأردن وتعزيز التزامها بتقديم أحدث التقنيات للمستهلكين.
وأعربت تلال تشن، مديرة العلامة التجارية OPPO المشرق العربي عن سعادتها بنجاح إطلاق سلسلة هواتف Reno10 في السوق الأردني وقالت: "بإطلاقنا لأحدث سلسلة Reno10 في الأردن نشارك شغفنا بالتطورات التكنولوجية مع عملائنا ووسائل الإعلام، حيث تجسد هذه السلسلة التي تضم Reno10 5G وReno10 Pro 5G تفاني OPPO في التميز والتصميم المتطور، مما يوفر تجربة سلسة لمستخدمينا ".
وبطرح OPPO لهاتفي OPPO Reno10 5G وReno10 Pro 5G بمزاياهما المتنوعة في السوق الأردني اعتباراً من 31 تموز الماضي، سيكون عشاق التكنولوجيا ومستخدمي الهواتف الذكية في الأردن على موعد مع إعادة تعريف تجربة الهاتف الذكي.
يبلغ سعر  OPPO Reno10 5G قرابة 319 دينار أردني ويأتي مع سماعات أذن TWS بقيمة 39 دينارا أردنيا، أما هاتف OPPO Reno10 Pro 5G  ف يبلغ سعره 399 دينارا أردنيا ويأتي مع OPPO Enco Buds2 بقيمة 49 دينارا أردنيا.
وخلال اللقاء، منحت OPPO المصورين المتخصصين الذين يعتمدون على التكنولوجيا المتقدمة في حياتهم اليومية والمهنية، فرصة حصرية لتجربة سلسلة Reno10 بشكل مباشر مما يعكس التزام الشركة بتفهم الاحتياجات الفريدة لعملائها وتمكينهم باستخدام أحدث التقنيات.
11 copy

إنجوت بروكرز تُطلق تطبيقها الجديد للتداول والاستثمار 30 تموز 2023

pro-O6t5PyZ8

"أجيال السلام" تطلق "فيلمي" بالشراكة مع سينماجيك وبدعم من السفارة الإيرلندية في الأردن 29 تموز 2023

pro-O6t5PyZ8

تعرّف على فكرة منتجات شركة 100Jordan . 29 تموز 2023

pro-UmsECjoD (1)

طلبات الطعام مع كريم في نمو مستمر منذ بداية العام 29 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-01 at 12.29.01 PM

"العبدلي" تختتم النصف الأول من العام 2023 بأداء مؤسسي مميز

منذ5 ساعة
Abdali Achievements in the First Half of 2023 Article AVF

"العبدلي" يختتم النصف الأول من العام 2023 بأداء مؤسسي مميز ومشاركة مجتمعية فاعلة

منذ6 ساعة
والد الطفلة ألما وسام عواد

المعاصرة لتزويد المعدات "وكلاء سيارات إم جي في الأردن" تسلم الجوائز الكبرى لحملة مرور 99 عام على انطلاقة سيارات إم جي البريطانية

منذ8 ساعة
IMG_20230717_195321

المنقذين في سرايا العقبة ووتربارك من بين الأفضل في الأردن

منذ8 ساعة
شركة-مناجم-الفوسفات-الأردنية

305 ملايين دينار أرباح مناجم الفوسفات قبل الضريبة للنصف الاول من العام

30 تموز 2023
SARAYA-AQABA-WP_01 (1)

" سرايا العقبة ووتربارك تقدم باقات أعياد الميلاد المثيرة ويوم التذوق لمرطبات المراعي الصيفية

30 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا يتوجس السوريون من نوايا الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

"إرهاب الطرقات".. و"معدل السير"

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دراسات الجدوى للمشاريع

سلامة الدرعاوي |اليوم

المراوغة هي الحل

سميح المعايطة |اليوم

أنبوب النفط الحائر بين البصرة والعقبة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات | منذ18 ساعة
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
 