OPPO تطلق هاتفي Reno10 Pro 5G و Reno10 5G: أحدث أجهزة تصوير البورتريه بتصميم جديد منحني ثلاثي الأبعاد وكاميرا تيليفوتوغرافية عالية الدقة

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أطلقت شركة OPPO - العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية - في السوق الأردني هاتفي Reno 10 Pro 5G وReno 10 5G اللذان يعدان أحدث أجهزة تصوير البورتريه ضمن سلسلة Reno 10 بتصميم منحني ثلاثي الأبعاد وكاميرا تيليفوتوغرافية استثنائية.ترث الهواتف الجديدة من 10 Reno التصميم الرفيع والوزن الخفيف المميز الذي تتمتع به هذه السلسلة، حيث يمنح تصميمها المنحني ثلاثي الأبعاد وبسماكة تصل إلى 7.89 مم فقط ووزن 185 جرام تجربة بصرية غامرة وأكثر راحة.يتميز الهاتفين الجديدين بتقنية الشحن السريع SUPERVOOCTM وشريحة إدارة الطاقة SUPERVOOC الحصري من OPPO ومحرك لصحة البطارية مما يوفر شحنا أسرع مع عمر بطارية أطول، جنباً إلى جنب مع شريحة وحدة المعالجة SoC القوية، ومساحة التخزين الكبيرة، ونظام التبريد فائق التوصيل المحدث، يوفر هاتفي Reno10 Pro 5G وReno10 5G اللذان يمتازان بأحدث واجهة من ColorOS 13.1،أداءً قوياً وموثوقاً إلى جانب تجربة سلسة شاملة مضمونة لمدة تصل إلى أربع سنوات.تصميم منحني ثلاثي الأبعاد بهيكل نحيف ومريحأما الهيكل الخارجي لكلا الطرازين من Reno10 Pro 5G وReno10 5G فيمتاز بتصميمه النحيف والخفيف الذي أصبح دعامة أساسية لسلسلة Reno، حيث يجعلهما الجسم المنحني ثلاثي الأبعاد يبدوان وكأنهما أنحف بصرياً لراحة أكبر وقبضة أسهل.يمكن للمستخدمين وعبر سلسلة Reno10 الجديدة ، الاستمتاع بلمسات لونية جديدة ومنعشة تدمج التصميم المرئي المتميز مع الإحساس المادي المريح، حيث يتوفر Reno10 Pro 5G باللون الأرجواني اللامع والرمادي الفضي ، وكلاهما يضفي إحساس الهدوء للهاتف ، فيما يتوفر Reno10 5G بلونين لافتين للنظر هما الأزرق الثلجي والرمادي الفضي اللذان يعتمدان على تصميم OPPO Glow .نظام كاميرا بورتريه فائق الوضوح يرتقي بتجربة تصوير البورتريه إلى المستوى التاليتوفر سلسلة Reno10 تجارب تصوير بورتريه أكثر قوة للجميع، ويعود الفضل في ذلك إلى نظام كاميرا Ultra-Clear Portrait المُحدّث والمدمج مع الكاميرا الجديدة في هواتف سلسلة Reno10، حيث يتميز Reno10 Pro 5G بكاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا رئيسية IMX890 بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا صورة مقربة IMX709 بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع 112 درجة 8 ميجابكسل، فيما يتواجد في الجزء الأمامي من الجهاز كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مزودة بمستشعر IMX709 إضافي. في هذه الأثناء، أما يتميز Reno10 5G بمستشعر كبير بدقة 64 ميجابكسل 1/2 بوصة على الكاميرا الرئيسية للحصول على وضوح أكبر للصورة، وأيضاً كاميرا IMX709 بورتريه بدقة 32 ميجابكسل لتجربة صورة محسنة. مع نظام الكاميرا هذا في كلا الطرازين، تمكّن سلسلة Reno10 المستخدمين من التقاط صور فائقة الوضوح بسهولة مع تفاصيل محسّنة لأي نوع من المواقف.من بين هذه الكاميرات الثلاث، تدعم كاميرا Telephoto Portrait القوية بدقة 32 ميجابكسل تجربة تصوير مختلفة تماماً تفتح المجال أمام صور بورتريه خلابة على الهاتف الذكي. بفضل التقريب البصري 2X، يمكن استخدام الكاميرا لالتقاط صور عالية الدقة بطول بؤري للصورة الشخصية يبلغ 47 مم، والتقاط صور شخصية طبيعية بواقعية مذهلة.أداء متطور من جميع النواحي يمنحك سلاسة تدوم طويلاًعندما يتعلق الأمر بتوفير تقنية شحن أسرع وأكثر موثوقية، عادة ما تكون OPPO في صدارة اللعبة وفي سلسلة هواتف Reno10، وفرّت الشركة عدداً من الميزات لتعزيز أداء البطارية والشحن، حيث يمكن شحن Reno10 Pro 5G مع 80W SUPERVOOCTM Flash Charge، بنسبة 100% في حوالي 28 دقيقة، وللمرة الأولى، تمت إضافة شريحة إدارة الطاقة الخاصة بـ OPPO - SUPERVOOC S - إلى سلسلة Reno يجمع SUPERVOOC S بين ست وظائف، بما في ذلك الشحن والتفريغ وفك التشفير وإعادة الضبط وحماية البطارية وقاطع الدائرة في شريحة واحدة، مما يساعد على تقليل مقدار المساحة التي تشغلها مكونات الشحن السريع داخل الهاتف بنسبة تصل إلى 45% ودفع تفريغ البطارية كفاءة تصل إلى 99.5%..يوفر Reno10 5G بفضل تقنية الشحن السريع SUPERVOOCTM بقوة 67 واط، شحناً سريعاً مع القدرة على شحن البطارية الكبيرة التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة بنسبة 100% في حوالي 47 دقيقة، ومع الدعم الإضافي من محرك صحة البطارية Battery Health Engine الحصري من OPPO، يمكن تمديد العمر الافتراضي الفعّال للبطارية لكل من Reno10 Pro 5G وReno10 5G لما يصل إلى 1600 دورة شحن وتفريغ.يوفر الأداء الأساسي على Reno10 Pro 5G وReno10 5G منصة Snapdragon® 778G 5G ومنصة MediaTek Dimensity 7050 5G على التوالي، فيما توفر شرائح وحدات المعالجة SoCs أداء حوسبة فائق القوة وتجربة جيل خامس أسرع، بالتزامن مع انخفاض في استهلاك الطاقة، يرافقه نظام التبريد فائق التوصيل الذي تمت ترقيته، لذا يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتطبيقات الأحمال الثقيلة دون التضحية بالراحة أو الأداء.من حيث التخزين ، يأتي كل من Reno10 Pro 5G وReno10 5G مع دعم لتقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي من OPPO مع هذه الميزة يمكن للهاتف تحويل مساحة ROM غير المستخدمة مؤقتاً إلى 12 جيجابايت كحد أقصى من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يتيح للمستخدمين الاحتفاظ بمزيد من التطبيقات مفتوحة في وقت واحد والتبديل بينها بشكل أكثر سلاسة.بفضل جميع هذه التحسينات، فإن Reno10 Pro 5G و Reno10 5G قادران على توفير طلاقة مثالية من جميع النواحي لمدة تصل إلى أربع سنوات، وقد حصل Reno10 Pro 5G على تصنيف A في شهادة الطلاقة TÜV SÜD لمدة 48 شهرًا.اتصال سلس وكفاءة عالية ضمن واجهة ColorOS 13.1تجمع الهواتف الجديدة ضمن سلسلة Reno10 كل هذه الميزات الرائعة معاً في واجهة ذكية ومريحة هي ColorOS 13.1 المحدثة.التوفر في الأسواقيتوفر OPPO Reno10 Pro 5G حالياً في السوق الأردني بسعر 399 ديناراً ، كما يتوفر OPPO Reno10 5G بسعر 319 ديناراً أردنياً.