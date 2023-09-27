الأربعاء 27 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"TOURISM ZONE" مشروع تطوير المواقع السياحية والبنية التحتية

4db46653-8b26-47c0-8b37-e09d5996e791
"TOURISM ZONE" مشروع تطوير المواقع السياحية والبنية التحتية

يعد "TOURISM ZONE" مشروع تطوير المواقع السياحية و البنية التحتية لتوفير الخدمات السياحية، حيث إن الأردن غني بمواقع طبيعية وتنوع جغرافي بالإضافة لتنوع في الاثار والمواقع التاريخية و لتنوع المقامات و المواقع الدينية. اضافة اعلان
وعندما نفرأ كل هذا التاريخ و هذه الخارطة العظيمة تجد ان الأردن أرض الحضارات ومهد الحضارات و أرض الديانات و انطلاقها . فمنها كان الحج المسيحي و أرض المسيحية الأولى و كذلك انطلاق رسالة الإسلام بعد معركة مؤتة و الفتح الإسلامي. 
و عدد مقامات الأنبياء لعدة ديانات و لمسار المسيح ومقامات الصحابة ستجد ان الأردن لديه عناصر الجذب الرئيسية للسياحة الدينية لكافة الديانات . 




وسنجد أن التنوع بين جبال الشمال و الصحراء و البقعة المخفض بالعالم نقيضة ايفيرست و الصحراء الجميلة و البحر الميت و خليج العقبة و تنوع التضاريس الجميلة.  
وسنجد أن شبكة الطرق في الأردن مميزة و تصل لكل تلك المواقع . 
يجعلنا نتسأل لماذا لا يوجد خدمات في كثير من المواقع و هي أهم ما يحتاجه السائح و الزائر . !!!؟؟؟ 
هنا انطلقت فكرة #100jordan  بمشروع #tourismzone  فعندما تبداء عملية التطوير و التحديث و توفير الخدمات في المواقع السياحية و ان تقود وزارة السياحة و هيئة تنشيط السياحة برنامج الاختيار لتلك المواقع لتزيد من فرص الاستثمار إضافة لزيادة استقطاب السياحة لها . 
سنجد اننا سنوفر زيادة في إقامة السائح إضافة إلى تنوع البرامج السياحية و كذلك استقطاب السياحة الوافدة و المحلية و متنفس لابناء المجتمع المحلي . 
إضافة إلى توفير الأمل و فرص العمل لابناء تلك المناطق ما بين عمل مباشر و غير مباشرة بأن يشمل كل موقع سياحي 
* مركز الزوار * المرافق العامة * خدمات طعام و شراب
* محل او سوق الحرف اليدوية و منتجات المجتمع المحلي 
* بازار 
* مركز الدليل السياحي المرافق و المحلي . 
وستاتي فرص غير مباشرة في مجال النقل التقليدي في الموقع نفسه او النقل بالاليات البسيطة و الخيولو عرض وبيع منتجات المجتمع المحلي من أشغال يدوية
و تحف و مأكولات و منتجات المجتمع المحلي. 
وكذلك إقامة فعاليات و مهرجانات في تلك المواقع كمعرض المنتجات الموسمية من مهرجانات العنب او الزيتون او التين او الاجبان و الألبان و غيرها إضافة للفعاليات و انشطة عائلية . 
من هنا ستنطلق حركة اقتصادية تعطي الفائدة المباشرة لابناء المجتمع المحلي و المنطقة إجمالا. 
إضافة لأنها ستكون جاذبية للاستثمارات في تلك المواقع من مطاعم أكثر او فنادق او شقق فندقية و ستصبح منطقة مغرية للاستثمار و تدخل القطاع الخاص برفع او بداية استثماراته . فإن الاستثمارات المحلية هي الجاذبة للاستثمار الأجنبي... 
مشروع #TOURISM_ZONE هو مشروع لخلق نواة تطوير السياحة الاردنية إضافة إلى الحركة الاقتصادية و نهضة اجتماعية و استقطاب الاستثمارات و بذلك تحقيق كل أهداف التحديث الاقتصادي و تجاوز التحديات في موضوع التشغيل و مواجهة الركود و التضخم و مشاريع تنموية خدمية تزيد من نسب النمو و التطور. 
فإننا بذلك نحقق عدة أهداف بمفهوم واحد مشروع شامل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
البنك الأردني الكويتي يحصل على المركز الاول في مسابقة (خطابات الضمان الرقمية)

البنك الأردني الكويتي يحصل على المركز الاول في مسابقة (خطابات الضمان الرقمية)

26 أيلول 2023
Chery J.D. Power- image

شيري تيجو الأولى في فئة سيارات الدفع الرباعي الصينية لعام 2023

26 أيلول 2023
mspharma logo

MS Pharma تطلق علاجاً جديداً لأمراض إعتلال شبكية العين

26 أيلول 2023
8dd92ddf-70e6-47e3-a7db-07c0b5ce67e6

كوكا كولا سي سي آي تنظم نشاط تنظيف للمساحات الخضراء

26 أيلول 2023
Faisal Qamhyiah

قمحيه ممثلاً عن شركة أمنية في عضوية مجلس إدارة جمعية تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"

25 أيلول 2023
بدء التحضيرات لقمة صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية الـ12

بدء التحضيرات لقمة صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية الـ12

24 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

مكالمة منتصف الليل في تعديل الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

شخصية مضطربة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حرب المخدرات، مثلا.. والمعضلة الأخرى!

موفق ملكاوي |اليوم

قضية الأندية.. كرة ثلج تتدحرج!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التطاول على أموال المساهمين

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن والمخدرات... حكمة وحزم

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات | منذ1 ساعة
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات | منذ1 ساعة
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
 