"TOURISM ZONE" مشروع تطوير المواقع السياحية والبنية التحتية

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يعد "TOURISM ZONE" مشروع تطوير المواقع السياحية و البنية التحتية لتوفير الخدمات السياحية، حيث إن الأردن غني بمواقع طبيعية وتنوع جغرافي بالإضافة لتنوع في الاثار والمواقع التاريخية و لتنوع المقامات و المواقع الدينية.وعندما نفرأ كل هذا التاريخ و هذه الخارطة العظيمة تجد ان الأردن أرض الحضارات ومهد الحضارات و أرض الديانات و انطلاقها . فمنها كان الحج المسيحي و أرض المسيحية الأولى و كذلك انطلاق رسالة الإسلام بعد معركة مؤتة و الفتح الإسلامي.و عدد مقامات الأنبياء لعدة ديانات و لمسار المسيح ومقامات الصحابة ستجد ان الأردن لديه عناصر الجذب الرئيسية للسياحة الدينية لكافة الديانات .وسنجد أن التنوع بين جبال الشمال و الصحراء و البقعة المخفض بالعالم نقيضة ايفيرست و الصحراء الجميلة و البحر الميت و خليج العقبة و تنوع التضاريس الجميلة.وسنجد أن شبكة الطرق في الأردن مميزة و تصل لكل تلك المواقع .يجعلنا نتسأل لماذا لا يوجد خدمات في كثير من المواقع و هي أهم ما يحتاجه السائح و الزائر . !!!؟؟؟هنا انطلقت فكرة #100jordan بمشروع #tourismzone فعندما تبداء عملية التطوير و التحديث و توفير الخدمات في المواقع السياحية و ان تقود وزارة السياحة و هيئة تنشيط السياحة برنامج الاختيار لتلك المواقع لتزيد من فرص الاستثمار إضافة لزيادة استقطاب السياحة لها .سنجد اننا سنوفر زيادة في إقامة السائح إضافة إلى تنوع البرامج السياحية و كذلك استقطاب السياحة الوافدة و المحلية و متنفس لابناء المجتمع المحلي .إضافة إلى توفير الأمل و فرص العمل لابناء تلك المناطق ما بين عمل مباشر و غير مباشرة بأن يشمل كل موقع سياحي* مركز الزوار * المرافق العامة * خدمات طعام و شراب* محل او سوق الحرف اليدوية و منتجات المجتمع المحلي* بازار* مركز الدليل السياحي المرافق و المحلي .وستاتي فرص غير مباشرة في مجال النقل التقليدي في الموقع نفسه او النقل بالاليات البسيطة و الخيولو عرض وبيع منتجات المجتمع المحلي من أشغال يدويةو تحف و مأكولات و منتجات المجتمع المحلي.وكذلك إقامة فعاليات و مهرجانات في تلك المواقع كمعرض المنتجات الموسمية من مهرجانات العنب او الزيتون او التين او الاجبان و الألبان و غيرها إضافة للفعاليات و انشطة عائلية .من هنا ستنطلق حركة اقتصادية تعطي الفائدة المباشرة لابناء المجتمع المحلي و المنطقة إجمالا.إضافة لأنها ستكون جاذبية للاستثمارات في تلك المواقع من مطاعم أكثر او فنادق او شقق فندقية و ستصبح منطقة مغرية للاستثمار و تدخل القطاع الخاص برفع او بداية استثماراته . فإن الاستثمارات المحلية هي الجاذبة للاستثمار الأجنبي...مشروع #TOURISM_ZONE هو مشروع لخلق نواة تطوير السياحة الاردنية إضافة إلى الحركة الاقتصادية و نهضة اجتماعية و استقطاب الاستثمارات و بذلك تحقيق كل أهداف التحديث الاقتصادي و تجاوز التحديات في موضوع التشغيل و مواجهة الركود و التضخم و مشاريع تنموية خدمية تزيد من نسب النمو و التطور.فإننا بذلك نحقق عدة أهداف بمفهوم واحد مشروع شامل.