 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

UWallet تعزز تجربة المدفوعات الرقمية وتطلق خدمة UPay على أجهزة الأندرويد

Tokenization
UPay
 في خطوة تعكس الابتكار  والريادة  في عالم المدفوعات الرقمية، أعلنت محفظة UWallet  عن اطلاق خدمة الدفع  الجديدة UPay عبر الأجهزة التي تدعم خدمة Google Play Store على أجهزة الأندرويد، و تعد UWallet  أول محفظة الكترونية تطلق هذه الخدمة في السوق المحلي،  مما يعزز  مستوى الراحة والسهولة للمستخدمين ويعكس التزامها بتقديم أحدث التقنيات والخدمات لعملائها.اضافة اعلان
 تتماشى خدمة UPay  مع رؤية وأهداف محفظة UWallet  في تقديم  حلول دفع آمنة وسهلة الاستخدام. اذ  تُستبدل بيانات الدفع الحساسة برموز  آمنة، مما يتيح حماية لعملاء المحفظة أثناء عمليات الدفع الإلكتروني، حيث تستخدم خاصية الترميز(Tokenization) في إخفاء أرقام البطاقات الفعلية عن التجار  واستبدالها بأرقام عشوائية مؤقتة تعرف باسم Token لإتمام عملية الشراء.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة UWallet الدكتور علاء نشيوات، "فخورون بقيادة الابتكار في سوق المدفوعات الرقمية، وبإطلاقنا لخدمة UPay في السوق الأردني، فإننا نرسخ التزامنا بتقديم أعلى وأفضل مستويات الخدمة لتنفيذ عمليات الدفع بسهولة وأمان عاليين، إن خدمة UPay  لها قدرة على  رقمنة طريقة الدفع بالكامل، مما يوفر تجربة مريحة ومبتكرة للمستخدمين".
وأشار الدكتور نشيوات إلى أن UWallet تسعى جاهدة لمواكبة التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا والمدفوعات، لافتاً إلى أن خدمة UPay تعد إضافة استراتيجية ومهمة لمستقبل المدفوعات الرقمية، مؤكداً العزم على توفير وسائل جديدة وآمنة وسهلة للدفع الإلكتروني الفوري وتحقيق فائدة كبيرة لعملاء ومستخدمي المحفظة الإلكترونية الرائدة UWallet.
تبقى UWallet ملتزمة بريادة الابتكار، حيث تسعى باستمرار لتقديم تجربة دفع مميزة تضع الأمان والراحة في أولويتها لجميع عملائها في عالم المدفوعات الرقمية، ومن خلال توفير خدمة UPay، تعزز UWallet الأمان الشامل لعمليات الدفع عبر تطبيقها.
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