أخصائي يجيب... هذه هي درجة الحرارة المثلى لوضع المكيف

أفاد كبير أخصائيي الرعاية الصحية الأولية في إدارة الصحة بالعاصمة الروسية موسكو أندريه تياجيلنيكوف بأنه يجب تشغيل مكيف الهواء في الحرارة لتبريد الغرفة إلى درجة حرارة على مستوى ما بين 20 و22 درجة، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وحسب الأخصائي «لا يتكيف جسم الإنسان لتحمل درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة؛ فإذا ارتفعت درجة حرارة الجسم حتى 40 درجة فإن خطر الإصابة بضربة الشمس يتبعها. لذلك تعتبر مكيفات الهواء اختراعا فعالا للحفاظ على أفضل الظروف المناخية. وعليه يجب تشغيل مكيف الهواء عند درجة حرارة تتراوح بين 20 و22 درجة. لا أقل من ذلك».

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ويبين الخبير الروسي «كقاعدة عامة؛ تم تصميم هذه الأجهزة للحفاظ على درجة حرارة معينة في غرفة بحجم معين. لذلك من الأفضل عدم ترك التكييف يعمل ليلا». موضحا «عندما تكون هناك حرارة في الخارج، يسعى معظمنا للتبريد بسرعة، ويقوم الناس بتشغيل مكيف الهواء على درجة شديدة البرودة، ما يؤدي لظهور خطر حدوث انخفاض لحرارة الجسم. ومن أجل تجنب خطر الإصابة بالمرض، يجب تبريد الغرفة بشكل تدريجي وتجنب درجات الحرارة المنخفضة جدا. كما أن من المهم دخول الغرفة المزودة بمكيف هواء يعمل بعناية. ومن الأفضل أن نرتدي ملابس».



ويحذر تياجيلنيكوف إذا كانت الحرارة مرتفعة جدا في الخارج وما زالت درجة الحرارة في الغرفة أقل من 20 درجة يتعرض الجسم للإجهاد بسبب اختلاف درجات الحرارة والتبريد السريع، لأنه لا يمكنه أن يتكيف مع التغيرات في درجات الحرارة بمثل هذه السرعة. لذا يقلل ذلك الدفاع المناعي ما يجعلنا عرضة للفيروسات والبكتيريا وتفاقم الأمراض المزمنة، وفق قوله. -وكالات