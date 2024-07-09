أخطاء عليك تجنبها عند الاستحمام.. تعرفوا عليها

هل تعلم أن الجلد الرطب عند الاستحمام يكون شديد الحساسية ولذلك يجب الاحتراس عند تجفيفه بالمنشفة. كما أن استخدام شفرات الحلاقة أثناء الاستحمام قد يتسبب في تهييج الجلد واحمراره. إليك عددا من النصائح المفيدة عند الاستحمام.

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الاستحمام عادة نقوم بها ربما يوميا، ومع كل يوم تظهر نصائح جديدة من أجل الاستمتاع بحمام صحي ومفيد. وقد نشر موقع "تشيب" الألماني (chip.de) المتخصص في التكنولوجيا موضوعا طويلا حول أهم العادات التي يجب تجنبها عند الاستحمام تحت الدُّش، نقلها عن موقع "شفايتسر إيلوستريته" (schweizer-illustrierte.ch) السويسري، نذكرها هنا:

يفضل ألا تستخدم الصابون على كامل الجسمّ!

خوفا من حدوث جفاف للجلد يفضل عند استخدام الصابون أثناء الاستحمام التركيز فقط على المناطق الدهنية مثل الوجه وتلك التي تنبعث منها رائحة كريهة كالإبطين والأرداف والقدمين.

لا تستحم بماء ساخن جدًا أو لفترة طويلة جدًا

الاستحمام بالماء الدافئ قد يكون ممتعًا جدا لكن الماء شديد السخونة يزيل زيوت الجسم الطبيعية ويسبب جفاف البشرة. لذلك ينصح باستخدام الماء الفاتر. وإذا كان من الصعب عليك التوقف عن استخدام الماء الساخن، فيجب غلق الصنبور بعد خمس إلى عشر دقائق لأن الجسم يكون قد نَظُفَ بشكل جيد.

إسفنجة الاستحمام مكان تجمع للبكتيريا

تعتبر "ليفة" أو إسفنجة الاستحمام من أهم أماكن تجمع البكتيريا ويمكن أن تسبب أمراضًا جلدية. ولذلك، يجب إخراجها من الحمام حتى تجف. ومن المهم جدًا أن تغسلها من حين لآخر في درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة. والأفضل استبدالها في الوقت المناسب.

استغنِ عن صابون الاستحمام المعطر

غالبًا ما يؤدي صابون الاستحمام السائل الذي يحتوي على عطور صناعية إلى تجريد الجلد من الرطوبة، مما قد يؤدي إلى الحكة وتقشر الجلد. لذا من الأفضل استخدام جل استحمام خال من العطور.

لا تستخدم شفرات الحلاقة تحت الدُّش

على الرغم من أن حلاقة شعر الجسم تحت الدش مسألة مريحة، إلا أنه ينبغي عليك عدم الحلاقة أثناء الاستحمام. فهذا يتسبب في أن تصبح شفرات الحلاقة غير حادة، مما قد يؤدي بدوره إلى احمرار وتهيج الجلد.

لا تستخدم الكثير من الشامبو

الشامبو مخصص أصلا لغسيل الشعر من الجذور فقط أما للشعر نفسه فهناك البلسم. ويمكن تخفيف الشامبو بالقليل من الماء. وهذا أيضا ألطف على الشعر.

لا تحك الجلد والشعر بقوة عند التجفيف

عندما نغلق صنبور المياه إيذانا بنهاية الاستحمام نميل إلى حك جلدنا بقوة على الفور باستخدام منشفة من أجل تجفيفه. لكن الجلد الرطب يكون حساسا جدا ومن الأفضل أن تجففه بلطف، بحسب ما نقل موقع "تشيب" الألماني.