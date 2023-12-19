الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أخطاء يمارسها الأشخاص عند قياس مستوى ضغط الدم

أخطاء يمارسها الأشخاص عند قياس مستوى ضغط الدم
أخطاء يمارسها الأشخاص عند قياس مستوى ضغط الدم
كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف الأخطاء التي يقع بها الأشخاص الذين يقيسون مستوى ضغط دمهم، بسبب استخدامهم لجهاز قياس الضغط بصورة خاطئة.

ووفقا له الأخطاء هي:اضافة اعلان
1- الحالة العاطفية والبدنية. يشير الطبيب إلى أنه يجب قبل قياس مستوى ضغط الدم الجلوس هادئا لمدة خمس دقائق والتفكير خلالها بشيء جيد ومفيد. كما لا ينصح بتناول الشاي الأخضر والقهوة قبل قياس مستوى الضغط، لأنهما يؤثران في النتيجة.

2 - المعدة والمثانة. ينصح مياسنيكوف بقياس مستوى ضغط الدم والمثانة فارغة وكذلك ليس بعد تناول الطعام أيضا، بل بعد مضي فترة على ذلك.

3 - الوضعية المناسبة. يشير مياسنيكوف إلى ضرورة قياس مستوى ضغط الدم بوضعية مناسبة، فمثلا ينصح بقياسه والشخص جالس بهدوء على كرسي ويستند على ظهره وعدم عقد الساقين. لأنه في حالة عقد الساقين يمكن أن يسبب ارتفاع مؤشر ضغط الدم بمقدار 10 ملم عمود زئبق.

ووفقا له، يجب أن تكون القدمين على الأرض والذراع المركب عليها الجهاز على طاولة ارتفاعها على مستوى القلب.RT
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Lung-Cancer-Illustration-Feature-DTM

لماذا يصاب غير المدخنين بسرطان الرئة؟

منذ 16 دقيقة
PregnancyNausea

دراسة تكشف سبب القيء لدى النساء الحوامل

منذ 27 دقيقة
Toys+Autism

"عيون الأطفال" تكشف إذا كانوا مصابين بالتوحد

منذ 55 دقيقة
فاكهة الكنتالوب

فاكهة تسبب ذعرا كبيرا في أميركا بسبب نقلها لمرض قاتل

منذ1 ساعة
phone-1_wide-975a9e40808c50f9e2275e127a5548be69bddcbf-s1100-c50

إدمان الهاتف.. كيف تتخلص منه؟

منذ22 ساعة
sleep-disturbance

أطعمة تعكر صفو نومك... تجنبها

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

هذا وطن وليس شركة لجني الأرباح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلام حساس عن حرب الحدود السورية

ماهر أبو طير |اليوم

مرضى واشنطن يريدون شراء الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عجز الموازنة الكلي

سلامة الدرعاوي |اليوم

سيناريوهات الاحتلال

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هدنة جديدة تلوح بالأفق وتبادل بطعم الانتصار

زيدون الحديد |اليوم

باب السياسة الموصد في غزة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات | منذ15 ساعة
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات | منذ15 ساعة
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 