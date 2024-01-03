الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أدوات العناية بالشعر قد تهدد الأطفال

أدوات العناية بالشعر
أدوات العناية بالشعر

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال إن أدوات العناية بالشعر قد تشكل خطورة على الأطفال، لأنها تعمل بدرجة حرارة عالية، يمكن أن تصل إلى 230 درجة مئوية في وقت قصير.

وأشار الأطباء الألمان إلى أن الحرارة المرتفعة قد تهدد الأطفال عند ترك هذه الأدوات أو الأجهزة دون مراقبة، أثناء  التبريد أو التسخين.

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ونصحت الرابطة الألمانية بتخزين أدوات فرد الشعر أو مكواة التجعيد بعيداً عن الأطفال، وباستعمال كيس مقاوم للحرارة أثناء تبريدها، ويمكن شراؤه مع الأدوات.

 


ومن الوظائف المفيدة أيضاً والتي يجب توفرها إيقاف الجهاز تلقائياً، إذا لم يكن قيد الاستعمال، مع ضرورة بقاء الجسم والمقابض باردة أثناء الاستخدام.

 


 


وعند تعرض الطفل للحروق بسبب هذه الأدوات يجب وضع المنطقة المصابة تحت الماء الفاتر بين 10 و15 دقيقة، ثم  تغطيتها بضمادة، وإذا كانت المنطقة عميقة، يجب عندئذ التوجه بالطفل إلى الطبيب.

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