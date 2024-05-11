أدوية التنحيف أشد خطراً.. وقد تقود للانتحار

قالت صحيفة (تلغراف) البريطانية: إن أدوية إنقاص الوزن مثل (ويجوفي) أو (أوزيمبك)، هي في الواقع أكثر خطورة مما تعتقد من حيث الأعراض الجانبية، وقد تدعو من يتعاطونها للانتحار.



ووثق يوهان هاري في كتابه الجديد (الحبة السحرية)، تجربته مع الأدوية الجديدة، حيث يصور في مقدمته أن جميع من يتناولون أوزيمبك، أصبحوا نحيفين مثل (العصا)، مسلطاً الضوء على فوائد ومضار ذلك العقار.



وبالاعتماد على الأدلة التي بدأت في الظهور أخيراً، حدد هاري، 12 خطراً مرتبطاً بالأدوية الجديدة، التي تتجاوز الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً مثل الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن والإمساك.



وفي يوليو 2023م، حذرت وكالة الأدوية الأوروبية، من أنه من المحتمل أن يثير أوزيمبك، أفكاراً انتحارية ويحفز على إيذاء النفس لدى بعض المستهلكين. وكالات

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