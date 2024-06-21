أسباب الدوخة والنعاس بعد الأكل مؤشرات لأمراض خطيرة! إذ يعاني البعض من الدوخة والنعاس بعد الأكل، والسبب بعض الحالات الطبية والحساسية الغذائية.

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في معظم الأحيان تكون أسباب الدوخة بعد الأكل وكيفية تجنبها إنخفاض مستوى السكر في الدمّ، أي عندما لا يتم تناول الأكل لفترات طويلة، لكن قد تحدث الدوخة أيضًا في حالات أقلّ شيوعًا بعد تناول الأكل، ناهيك عن الشعور بالنعاس. في ما يأتي سنتعرّف على الأسباب.

أسباب الدوخة بعد الأكل

تتعدّد أسباب الدوخة بعد الأكل، ولكن من أبرزها الآتي:

انخفاض سكر الدم

في الوضع الطبيعي يحدث انخفاض السكر في الدمّ قبل تناول الوجبات،ممّا يُسبب الدوخة التي يشعر بها البعض في معظم الحالات، وهذا ما يفسر الشعور بتحسّن كبير بعد تناول الطعام، إذ ترتفع نسبة السكر في الدم، وبالتالي الاستحمام بعد الاكل: هل يجوز ام لا؟

في حالات أخرى يحدث انخفاض السكر بعد تناول الأكل، ويكون ذلك تحديدًا بعد تناول الأكل بساعتين إلى أربع ساعات، ويرجع السبب في ذلك إلى التحفيز الفجائي للبنكرياس لإفراز الأنسولين (Insulin) بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى استهلاك كامل لكمية الغلوكوز بشكل سريع بعد الأكل.

مرض السكري

نقص في الإنزيمات الهاضمة في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى تأخير هضم الطعام في الجسم.

الأشخاص الذين خضعوا لجراحة المعدة، ممّا يترتب عليها عدم قدرة الجسم على امتصاص الغلوكوز.

إنخفاض ضغط الدم

لماذا اشعر بالنعاس بعد الاكل وكيف احاربه؟ في العديد من الحالات ينخفض ضغط الدم بعد تناول الطعام مباشرة، وتحدث هذه المشكلة عند العديد من الأشخاص المصابين ببعض الأمراض، وهي كما يأتي:

المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم

الأشخاص المصابين بخلل جيني أو وراثي

أسباب الدوخة بعد الأكل الأخرى

قد تشمل أسباب الدوخة بعد الأكل أيضًا ما يأتي:

استخدام بعض أدوية علاج السكري

نوعية الطعام

ضعف في الدورة الدموية

النعاس بعد الأكل

عليكم أن تتعرفوا على أبرز اضرار النوم بعد الاكل، انتبهوا منها! إذ تشمل أسباب النعاس بعد تناول الطعام التالي:

عملية الهضم تستهلك طاقة، ممّا قد يؤدي لشعور بالنعاس.

تناول الكثير من الدهون والكربوهيدرات في الوجبة قد يزيد فرص الشعور بالنعاس.

قد يكون المصاب بالسكري ولكنه لا يعرف، ولذلك فإن غلوكوز الدمّ يرتفع بسرعة بعد الطعام وهذا قد يسبب النعاس.

تناول وجبة دسمة وبكمية كبيرة.

زوال تأثير الكافيين الصباحي، إذ عادة ما يدوم مفعول الكافيين من 3 إلى 5 ساعات بعد شرب القهوة. لذلك، قد يكون سبب شعوركم بالتعب بعد وجبة الغداء هو توقيت شرب فنجان القهوة الصباحي وليس ما تناولتوه.-(وكالات)