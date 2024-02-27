أسباب تدفعك لشرب الشاي الأخضر.. وهذه أهمها

يبدو أن شرب الشاء الأخضر يتجاوز مجرد فكرة أنه "عادة" تُلازم ملايين الناس حول العالم. فهذا المشروب "السحري" يعود بفوائد لا تعد ولا تحصى على جسم الإنسان، وقد يساعد في إطالة العمر شريطة شربه ثلاث مرات في الأسبوع.



لاشك أن شرب الشاي من العادات اليومية للكثير من الناس حول العالم، إذ يحتل هذا المشروب المميز مكانة ثابتة على موائد الطعام وطيلة أيام السنة تقريبا، خاصة وأنه يصلح لكل فصل من فصول السنة.

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ويعود شرب الشاي بفوائد جمة على صحة الإنسان. ويبدو أن قائمة هذه المنافع تزداد مع مرور الوقت كلما أصبح الشاي تحت دراسة خبراء الصحة.

وفي هذا الشأن، كشف موقع " 24 فيتا" أن شرب الشاي ثلاث مرات في الأسبوع يُقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وقد يطيل العُمر.



وأوضح الموقع الألماني، بالاعتماد على دراسة نشرت في المجلة العلمية الأوروبية للأمراض القلبية، أن شرب الشاي الأخضر بالخصوص يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومختلف أسباب الوفاة.



واعتمدت النتائج على دراسة صينية شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص، حيث قام الباحثون بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين ومتابعتهم لمدة سبع سنوات.

وضمت المجموعة الأولى أشخاصا يشربون الشاي بانتظام (ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا). أما المجموعة الثانية، فإنها تضم أشخاصا لا يشربون الشاي بشكل منتظم.



ولاحظ الخبراء أن من يشربون الشاي بشكل منتظم تقل فرصة إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 20 بالمئة، بالمقارنة مع أولئك الذين نادرا ما يشربون الشاي.



زيادة على ذلك، توصل الخبراء إلى أن من يشربون الشاي بانتظام هم أقل عرضة للوفاة جراء نوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة تصل إلى 22 بالمئة.



أيضا، لاحظ المشرفون على الدراسة أن الشاي الأخضر له آثار صحية إيجابية أكبر بالمقارنة مع الشاي الأسود، لأنه يحتوي على المزيد من مادة "البوليفينول" المُفيدة للصحة.

يشار إلى أن أوراق الشاي تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تقلل بدورها من الالتهاب وتساعد في الوقاية من الأمراض.



ولفتت الدراسة أن شرب الشاي بشكل منتظم قد يُطيل العمر، حيث إن من يشرب الشاب بشكل منتظم لديه متوسط عمر أطول.



واختتمت الدراسة الصينية نتائجها بالقول :"يُمكن أن يؤدي الالتزام بشرب الشاي إلى حماية أقوى على المدى الطويل. إن نتائجنا تقدم رؤية إضافية عن الدور المفيد لاستهلاك الشاي وآثاره على الصحة العامة"، حسب الموقع المتخصص في نشر الدراسات العلمية "ريسارتش غايت".

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