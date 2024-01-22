أصابع يدك تكشف إصابتك بالأمراض النفسية .. كيف؟

كشف العلماء عن طريقة سهلة للتعرف على المرضى النفسيين تعتمد على طول أصابع اليد مقارنة ببعضها.

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ووجدت دراسة أن الذين يملكون إصبع بنصر أطول من السبابة هم أكثر ميلا للاعتلال النفسي.



ويقول باحثون من مركز أبحاث تشارلز لو موين في كيبيك إن النتائج تشير إلى أن الاعتلال النفسي قد يكون "متجذرا بيولوجيا"، نقلا عن الديلي ميل.



ويوضح الباحثون: "في حين أن الأفراد الذين يعانون من مثل هذه السلوكيات يمثلون مشكلة اجتماعية كبيرة ويتسببون في مشاكل، فإن مثل هذا السلوك قد يكون له جذور بيولوجية ويفهم على أنه استراتيجية سريعة لتاريخ الحياة".



وقامت الدراسة التي نشرت في مجلة أبحاث الطب النفسي، بفحص أيدي 80 مشاركا، 44 منهم لديهم تشخيص سريري لاضطراب الاعتماد على الأمفيتامين (AUD)، أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (ASPD) أو كليهما، و36 شخصا من الأصحاء.



وأجرى الباحثون مسحا تفصيليا لليد اليمنى للمشاركين وأخضعوهم لعدة تقييمات نفسية، بما في ذلك تقييم مصمم لاختبار أنواع شخصية الثالوث المظلم، وهو موضوع في علم النفس يركز على ثلاث سمات من الشخصية: النرجسية، والمكيافيلية (المكر والخداع)، والاعتلال النفسي.



وتشير الدرجات الأعلى في هذه الاختبارات إلى أن الشخص لديه مستويات أعلى من سمات الاعتلال النفسي ومعاداة المجتمع.



وكشفت النتائج عن وجود صلة واضحة بين انخفاض نسبة 2D:4D (البنصر أطول من السبابة) والسمات المعادية للمجتمع، بالإضافة إلى الدرجات الأعلى في اختبارات شخصية الثالوث المظلم.



وقد أظهرت الدراسات السابقة أن طول الإصبع يتأثر بكمية هرمون التستوستيرون والإستروجين التي يتعرض لها الجنين في الرحم.



ويؤدي ارتفاع هرمون التستوستيرون إلى انخفاض نسبة 2D:4D، بينما يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون إلى ارتفاع نسبة 2D:4D.



وقال سيرج براند، الباحث الرئيسي في الورقة البحثية، لموقع أخبار علم النفس PsyPost: "كلما ظهرت على المشارك البالغ علامات المرض النفسي، بدا أن هذا البالغ قد تعرض لتركيزات أعلى من هرمون التستوستيرون وانخفاض تركيزات هرمون الإستروجين خلال فترة ما قبل الولادة".



ومع ذلك، يؤكد براند أيضا على أن نسبة 2D:4D المنخفضة ليست مؤشرا مؤكدا على الاعتلال النفسي. مضيفا: "من المهم أن نفهم أن نسبة طول الأصابع كدليل على التعرض المحدد للهرمونات الجنسية قبل الولادة لا ينبغي أن تفهم على أنها مصير الشخص المحتوم".



ويوضح أن نسبة 2D:4D ليست علامة مؤكدة على سمات الشخصية المعادية للمجتمع. ببساطة، يميل الذكور إلى أن يكون لديهم أصابع بنصر أطول بسبب زيادة مستويات هرمون التستوستيرون أثناء النمو.



ونظرا لارتباطها بمستويات هرمون التستوستيرون، فإن وجود إصبع بنصر أطول من السبابة يرتبط أيضا بأداء أفضل في الرياضة لدى كل من الرجال والنساء.

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