أطعمة تنظف الجسم من السموم

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ويشير موقع health-food.rf، إلى أنه وفقا للأطباء، على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، تناول اليقطين والهليون والثوم والملفوف والسبانخ وكذلك الكمثرى والبرقوق.وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الفواكه والخضروات والخضروات الورقية الغنية بالألياف الغذائية على تطهير الجسم من السموم، كما ينصح بتناول البقوليات والحبوب الكاملة، حيث لبعض أنواع الألياف خصائص مضادة للأورام.ووفقا للدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، يسمح النظام الغذائي الغني بالألياف الغذائية بتخفيض خطر تطور سرطان القولون، حيث يكفي البدء بتناول 20 غراما من الألياف الغذائية في اليوم وزيادتها تدريجيا إلى 35 غراما. RT