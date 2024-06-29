 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أطعمة تنظف الجسم من السموم

خضار
خضار وفواكة
يشير الأطباء إلى أن الأطعمة المحتوية على الألياف الغذائية هي أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.
اضافة اعلان
ويشير موقع health-food.rf، إلى أنه وفقا للأطباء، على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، تناول اليقطين والهليون والثوم والملفوف والسبانخ وكذلك الكمثرى والبرقوق.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الفواكه والخضروات والخضروات الورقية الغنية بالألياف الغذائية على تطهير الجسم من السموم، كما ينصح بتناول البقوليات والحبوب الكاملة، حيث لبعض أنواع الألياف خصائص مضادة للأورام.

ووفقا للدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، يسمح النظام الغذائي الغني بالألياف الغذائية بتخفيض خطر تطور سرطان القولون، حيث يكفي البدء بتناول 20 غراما من الألياف الغذائية في اليوم وزيادتها تدريجيا إلى 35 غراما. RT
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
لماذا لا نشعر بلدغة البعوض فور حدوثها؟

عواقب غير متوقعة للدغات البعوض

23 حزيران 2024
قهوة

طبيب ينصح بشرب القهوة يوميا للحماية من هذا الخطر

20 حزيران 2024
اكتشاف "محفز مفاجئ" للأكزيما في نظامنا الغذائي

اكتشاف "محفز مفاجئ" للأكزيما في نظامنا الغذائي

10 حزيران 2024
يساعد المشي أيضًا في التحكم في الوزن

كيف يؤثر الجري في الصحة النفسية؟

06 حزيران 2024
اقرأ أيضا
696120

خفض الوزن طريقة أكثر فاعلية للوقاية من «السكري»

منذ1 ساعة
تناول الكبدة

تأثير تناول الكبدة النيئة على جسم الانسان.. تعرفوا عليه

منذ14 ساعة
الثعلبة البقعية

علاج واعد للثعلبة البقعية.. تعرفوا عليها

منذ15 ساعة
تعبيرية

قد يكون الرجال قليلو الثقة أكثر عرضة لإظهار سلوك العنف

27 حزيران 2024
تعبيرية

الشقيقة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء

27 حزيران 2024
فيتامينات متعددة

على عكس الشائع.. تناول “الفيتامينات المتعددة” يومياً لا يساعد على عيش حياة أطول

27 حزيران 2024
افكار و مواقف

التوقعات بشأن حرب حزب الله إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات | منذ16 ساعة
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

قاعد

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !
 