الأربعاء 06 أيلول 2023
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أعراض ‫التهاب البنكرياس والعلاج

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أعراض ‫التهاب البنكرياس والعلاج
الدوحة- قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز ‫الهضمي والتمثيل الغذائي، إن التهاب البنكرياس له أسباب عدة، أبرزها ‫أمراض القناة الصفراوية كالحصوات المرارية والنيكوتين وزيادة حادة في مستويات الدهون في الدم.اضافة اعلان
‫وتشمل الأسباب الأخرى أيضا الالتهابات الفيروسية مثل النكاف والتهاب ‫الكبد الفيروسي وداء السكري من النوع الثاني وبعض الأدوية مثل مدرات ‫البول وخافضات ضغط الدم والهرمونات، وشرب الكحول.
أعراض التهاب البنكرياس: ‫وأوضحت الجمعية أن أعراض التهاب البنكرياس تتمثل في ألم في الجزء العلوي ‫من البطن وانتفاخ البطن والشعور بالامتلاء والغثيان والقيء، إضافة ‫إلى الحمى وفقدان الشهية والبراز الدهني ومشاكل في الدورة الدموية مثل ‫خفقان القلب وانخفاض ضغط الدم.
مركب طبيعي في العنب يحارب سرطان البنكرياس: أفادت دراسة ألمانية حديثة بأن مركبا طبيعيا في العنب يمكن أن يوقف نمو وانتشار خلايا سرطان البنكرياس، ويعد نقطة انطلاق واعدة لتطوير علاج فعال للمرض.
وتشمل الأعراض أيضا اصفرار كل من الجلد وبياض العين وتغيرات جلدية مثل ‫ظهور بقع بنية مائلة للأزرق حول السرة و/أو بقع زرقاء وحمراء وأرجوانية ‫في منطقة الخاصرة.
‫مضاعفات خطيرة: وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، لتجنب المضاعفات الخطيرة، مثل تراكم السوائل في البطن ‫(الاستسقاء) أو الرئة وسرطان البنكرياس.
‫ويشمل العلاج إزالة الحصوات المرارية، إن وجدت. كما قد تكون الجراحة ‫ضرورية في بعض الأحيان؛ فإذا مات جزء كبير من أنسجة البنكرياس بسبب ‫التهاب البنكرياس، فيجب حينئذ إزالته جراحيا.-(الجزيرة نت)
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