أغذية تقوي الشعر وتحارب الصلع

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وتعتمد صحة شعرك وسرعة نموه على العديد من العوامل، منها العمر والصحة العامة والبيئة والنظام الغذائي.ورغم أنه لا يمكنك تغيير بعض هذه العوامل، فإن لديك القدرة لتعديل نظامك الغذائي. إذ تلعب الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام دورا مهما في نمو بصيلات الشعر. بالمقابل فإن النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر، وفقا لتقرير في هيلث لاين.ونقدم هنا أغذية تدعم نمو الشعر:1- البيض للبروتين والبيوتينيعد البيض مصدرا جيدا للبروتين والبيوتين، وهما عنصران غذائيان أساسيان لنمو الشعر.ويدعم تناول كمية كافية من البروتين نمو الشعر، لأن بصيلات الشعر تتكون في الغالب من البروتين. قد يسبب نقص البروتين تساقط الشعر.أيضا يحتوي البيض على البيوتين وهو ضروري لإنتاج بروتين الشعر المسمى الكيراتين، ولهذا السبب غالبا ما يتم تسويق مكملات البيوتين لنمو الشعر. يمكن أن يساعد البيوتين في تحسين نمو الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص البيوتين.ومع ذلك، فإن نقص البيوتين غير شائع إذا كنت تستهلك نظاما غذائيا متوازنا.2- التوت لمضادات الأكسدة وإنتاج الكولاجينالتوت مليء بالمركبات والفيتامينات المفيدة التي قد تدعم نمو الشعر. ويشمل ذلك فيتامين "سي C"، الذي يتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة.يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في حماية بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة. توجد هذه الجزيئات بشكل طبيعي في الجسم والبيئة.يستخدم الجسم أيضا فيتامين سي لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين يساعد على تقوية الشعر، ويمنعه من الهشاشة والتكسر .3- اللحوم لاحتوائها على الحديدتعد اللحوم مصدرا ممتازا للحديد، وهو عنصر ضروري لنمو الشعر. يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم لتغذية عملية التمثيل الغذائي لديك والمساعدة في النمو والإصلاح.4- البطاطا الحلوة لاحتوائها على البيتا كاروتينالبطاطا الحلوة هي مصدر جيد للبيتا كاروتين. ويحول الجسم هذا المركب إلى فيتامين إيه المرتبط بصحة الشعر.أظهرت الأبحاث أن فيتامين إيه يمكن أن يؤثر على إنتاج "الزهم"، مما يساعد في الحفاظ على صحة الشعر.والزهم Sebum هو مادة شمعية أو زيتية تفرزها الغدد الدهنية في فروة الرأس.5- الأفوكادو لما يحتويه من فيتامين إي Eيوفر الأفوكادو فيتامين إي، الذي قد يدعم نمو الشعر. فيتامين إي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الإجهاد التأكسدي عن طريق تحييد الجذور الحرة.6- المكسرات لما تحتويه من فيتامين بي B والزنكالمكسرات لذيذة، وتحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة لنمو الشعر.كما أنها توفر مجموعة متنوعة من فيتامينات بي والزنك. وقد يسهم نقص أي من هذه العناصر الغذائية في تساقط الشعر.7- الفلفل الحلو لاحتوائه على فيتامين سييوفر الفلفل الحلو فيتامين سي الغني بمضادات الأكسدة، والذي قد يدعم نمو الشعر.تناول كميات كبيرة من الأطعمة غير الصحية أو كميات غير كافية من الأطعمة المغذية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم تساقط الشعر، وفقا لتقرير في ميديكال نيوز تودي.تشمل الأطعمة التي لها تأثير سلبي محتمل على صحة الشعر ونموه ما يلي:1- الكربوهيدرات البسيطة مثل السكريات والعصائر والحلوياتأشارت دراسة أجريت عام 2016 إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات البسيطة قد تسهم في تساقط الشعر.يقترح الباحثون أن تناول الكربوهيدرات البسيطة يزيد من إنتاج الزهم، وهي مادة زيتية تفرزها الغدد المرتبطة ببصيلات الشعر. في حين أن الزهم مفيد لصحة الشعر، فإن الكميات الزائدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب ضار بصحة الشعر.كما أن الأطعمة السكرية تتسبب في قيام البنكرياس بزيادة إنتاج هرمون الإنسولين، مما يؤثر سلبا على الأوعية الدموية في فروة الرأس.ويجب تجنب تناول كثير من الكربوهيدرات البسيطة، مثل الحلوى والكعك والبسكويت. وتشمل هذه الأطعمة أيضا الحبوب المكررة، مثل الأرز الأبيض أو المعكرونة أو الخبز. وتعتبر الكربوهيدرات المعقدة بديلا مغذيا أكثر يشمل الحبوب الكاملة والفاصوليا والخضروات.2- الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبقوجد تقرير نشر عام 2019 عن امرأتين تعانيان من تساقط الشعر أن لديهما مستويات عالية من الزئبق في دمائهما بسبب تناول الأسماك. وتحسن تساقط الشعر بعد أن قللوا من تناول الأسماك الغنية بالزئبق.لا تزال إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" (FDA) توصي بتناول 2-3 حصص من الأسماك أسبوعيا؛ نظرا لقيمتها الغذائية العالية. لذلك، فإن تناول الأسماك منخفضة الزئبق، مثل التونة والسلمون وسمك القد، يمكن أن يكون مفيدا للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر.3- الأطعمة المقليةينصح بتجنب الأطعمة المقلية، لأنها يمكن أن تؤثر سلبا على صحة الشعر عبر تسببها بفرط نشاط الزهم والغدد الدهنية.نصائح أخرى للوقاية من تساقط الشعر1- الإقلاع عن التدخينوجدت أبحاث أجريت عام 2020، وشملت ألف رجل سليم أن تساقط الشعر كان أكثر شيوعا لدى المدخنين مقارنة بغير المدخنين. وتشير النتائج إلى أن النيكوتين قد يسرع من تطور تساقط الشعر.2- تجنب المنتجات الضارة بالشعرتقترح الأكاديمية الأميركية لجمعية الأمراض الجلدية "إيه إيه دي إيه" (AADA) أن منتجات تلوين الشعر أو تنعيمه أو تجعيده يمكن أن يكون لها آثار ضارة، وقد تسبب تساقط الشعر.3- تجنب شد الشعرتقول الأكاديمية الأميركية لجمعية الأمراض الجلدية أيضا إن تسريحات الشعر التي تسحب الشعر للخلف بإحكام على فروة الرأس يمكن أن تسبب تساقط الشعر الدائم. شد الشعر لتخفيف التوتر هو أيضا مضر. الجزيرة