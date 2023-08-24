الخميس 24 آب 2023
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أغذية لا ينصح بتناولها على معدة فارغة

أغذية لا ينصح بتناولها على معدة فارغة
أغذية لا ينصح بتناولها على معدة فارغة
وفقا للدكتور يفغيني أرزاماستسيف خبير التغذية الروسي، من الخطأ تناول الفطر والمكسرات والأطعمة المحتوية على بهارات وتوابل حارة والعصائر الطازجة والكحول على معدة فارغة.اضافة اعلان

ويشير الخبير إلى أن على الشخص الجائع الامتناع عن تناول الأطعمة الثقيلة مثل الفطريات والمكسرات، واللحم المجفف المشبع بالبهارات والتوابل الحادة على معدة فارغة لأنها تؤثر سلبا في الغشاء المخاطي للمعدة وتهيجه.

ويضيف كما لا ينصح بتناول العصائر الطازجة والمشروبات الكحولية على الريق.

ويقول: "لأنها منتجات عدوانية جدا يؤدي تناولها على معدة فارغة إلى مشكلات في الغشاء الخاطي للمعدة، ولاحقا إلى الإصابة بالتهاب في المعدة".

ووفقا له، من حيث المبدأ لا ينصح بتناول الأطعمة المقلية والدهنية والحلويات ليس فقط على معدة فارغة، لأن هذه الأطعمة تلحق الضرر بكامل الجسم.

ويقول: "قد يتناول الشخص على معدة فارغة ما طاب له من حلويات، لكن مشكلة زيادة الوزن، حتى ولو لم يكن يعاني منها، ستظهر حتما".

RT
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