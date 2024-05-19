 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أغذية لا ينصح بها على متن الطائرة

حقائب سفر - (تعبيرية)
حقائب سفر - (تعبيرية)
تقدم غالبية شركات الطيران أثناء الرحلات الجوية أطعمة ومشروبات مختلفة تناسب مدة الرحلة ووقتها. ولكن هل يجب تناول جميع ما يقدم؟


تقول الدكتورة غالينا شينينا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي: "يجب على الشخص المسافر على الطائرة الامتناع عن تناول الشوكولاتة والحمضيات والفواكه الغريبة التي لم يسبق له تناولها. ومن الأفضل بصورة عامة عدم تناول أي شيء، خاصة إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي، لأنه خلال الرحلة تبطأ عملية التمعج، ما قد يؤدي إلى التقيؤ. ولكن يمكن تناول قطعة بسكويت مع كوب شاي، حيث يساعد هذا على رفع مستوى السكر في الدم ما يمنح شعورا بالشبع".اضافة اعلان

ووفقا لها، لا ينصح بتناول أكثر من كوب من القهوة أثناء الرحلة. يجب أن نعلم أن القهوة تحفز إفراز الصفراء، ما قد يؤدي إلى الإسهال.

وتنصح الطبيبة بعدم شرب العصائر، بما فيها عصير الطماطم أثناء الرحلة لأن لها تأثير سلبي على البنكرياس.

وتقول: "يعاني الشخص أثناء الرحلات الجوية من الجفاف ويشعر بنقص العناصر المعدنية ومختلف الأملاح. وحينها يعتقد الجسم أن كل هذه الأشياء موجودة في عصير الطماطم، بيد أن هذا مجرد وهم".

ولكن وفقا لها يجب ألا ننسى أثناء الرحلة شرب الماء- 200 مليلتر كل ساعة. RT
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