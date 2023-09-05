اضافة اعلان

أفضل أنواع واقي الشمس لمقاومة حرارة الصيف



واقي الشمس حسب نوع البشرة



أنواع واقيات الشمس



واقي شمس معدني



واقي شمس كيميائي



واقي شمس مقاوم للماء



أفضل أنواع واقي الشمس



واقي شمس نيتروجينا SPF 50 Neutrogena Sun Block



واقي شمس بيوديرما Bioderma Very High Protection Aquafluide SPF 50



واقي شمس سيرافي كريم CeraVe Sunscreen SPF 50



واقي شمس آفين Avene Sunblock SPF 50



واقي شمس لاروش



ويتميز واقي شمس لاروش بالآتي:



يحتوي الواقي على مواد ومركبات كيميائية ونباتية تعمل على امتصاص وتفتيت الأشعة فوق البنفسجية الضارة قبل وصولها إلى الجلد، حيث تعمل على تشتيت وانعكاس الأشعة فوق البنفسجية بعيدًا عن الجلد، ومن الممكن أن تمتصها وتحولها إلى طاقة غير ضارة، لذا يجب استعماله بانتظام وبشكل صحيح للحفاظ على صحة البشرة والوقاية من الالتهابات الجلدية المختلفة.وتتعدد انواع واقيات الشمس، سواء كريم أو جل أو رذاذ وغيرها، والتي تختلف في تركيبتها وعوامل حمايتها للشمس وفقاً للشركة المصنعة، وحسب نوع وطبيعة كل بشرة، حيث تحتاج بعض الأنواع مثل الجافة أو العادية أو الدهنية إلى حماية من أشعة الشمس أكثر من غيرها، لذا عند اختيار النوع المناسب، يجب أخذ نوع البشرة وحالتها في الاعتبار.هناك بعض النصائح الهامة التي ينبغي مراعاتها عند اختيار واقيات الشمس المناسبة لنوع البشرة، إذ يفضل استخدام واقي شمس خفيف وغير دهني للبشرة الدهنية أو المعرضة لظهور حب الشباب، مع تجنب الأنواع التي تحتوي على مكونات كيميائية ضارة أو زيوت لأنها قد تتسبب في انسداد المسام وتكون الحبوب والبثور على البشرة.أما بالنسبة للبشرة الجافة، فيُفضل استخدام واقي شمس ذو قوام كريمي غني بالمواد المرطبة لترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وللبشرة الحساسة ينصح باستخدام واقي شمس خالي من العطور والمواد الكيميائية القاسية، لأنه قد يسبب تهيجًا للبشرة.وتعتبر درجة حماية واقيات الشمس مؤشرًا هامًا لفعاليته، وتُعبر عادة برقم SPF (عامل حماية من الشمس)، إذ يُفضل استخدام واقيات الشمس بعامل حماية SPF 30 أو أعلى لضمان الحصول على حماية جيدة من أشعة الشمس الضارة، مع تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والبقاء في الظل قدر الإمكان.ويُنصح بارتداء ملابس واقية مثل القبعات والنظارات الشمسية والملابس الفاتحة اللون، عند الخروج في أشعة الشمس، بالإضافة إلى ذلك، يُفضل استخدام واقي شمس مقاوم للماء ليناسب السباحة أو أوقات الصيف الحارة، وأثناء التعرق بشكل مفرط، كما ينصح بتطبيق الواقي قبل التعرض لأشعة الشمس بحوالي 15 إلى 30 دقيقة، وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق الشديد، مع ضرورة وضعه على جميع أجزاء الجسم المكشوفة، خاصة الوجه والرقبة والأذرع والساقين.يحتوي هذا النوع على العديد من المركبات المعدنية مثل أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم، والتي تشكل حاجزاً وقائياً على سطح الجلد ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية، وتُعتبر الواقيات المعدنية آمنة للاستخدام، لأنها لا تؤدي إلى تهيج البشرة أو حساسيتها.يتميز هذا النوع باحتوائه على مركبات كيميائية مثل الأوكسيبنزون، والأفوبنزون، والأوكتوكريلين، والتي تتفاعل مع أشعة الشمس فوق البنفسجية وتحولها إلى طاقة غير ضارة، وتساعد على امتصاص أشعة الشمس قبل الوصول إلى البشرة، وهي آمنة للاستخدام على الجلد وسهلة التطبيق وتتوفر بتراكيز مختلفة من عوامل الحماية لتناسب مختلف أنواع البشرة.يساعد هذا النوع على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة عند ممارسة الأنشطة المختلفة، خاصة عند التعرض للماء لفترة طويلة أو التعرق الشديد، لاحتوائه على مكونات ومواد مقاومة للماء والتي تحافظ على البشرة من الأشعة الضارة، عند السباحة أو السفر أو الرطوبة العالية وأيضاً أثناء ممارسة التمارين الرياضية.واقي شمس لاروش La Roche Posay Anthelios Ultra-Fluid Lotion SPF50يتصدر واقي شمس لاروش بوزيه قائمة أفضل أنواع واقي الشمس، والذي يستخدمه العديد من الأشخاص ول العالم، إذ يحتوي على مركبات فعالة تساعد في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وبالتالي تقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، فهو يشكل حاجز واقي على البشرة لتعكس وتمتص الأشعة الضارة، ويقي من التصبغات والخطوط الدقيقة وحروق الشمس.واقي شمس لاروش مصمم خصيصًا للاستخدام اليومي، وهو آمن للغاية ومناسب لجميع أنواع البشرة، ويأتي في عدة أشكال وأنواع وتركيزات مختلفة، حيث يمكن استعماله ككريم أو كحل أو كسائل حسب نوع البشرة، و يتميز بقوامه الخفيف غير الدهني، مضاد للماء والتعرق، ولا يحتوي على أي مواد كيميائية أو عطرية، كما أنه لا يترك أي بقايا أو رواسب على البشرة.واقي شمس نيتروجينا من أبرز وأهم منتجات العناية بالبشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة، بفضل محتواه الغني بالمكونات الفعالة مثل ثاني أكسيد التيتانيوم، والتي تعمل كحاجز يحجب الأشعة فوق البنفسجية، مما يحمي من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر والخطوط الدقيقة على سطح البشرة، فضلا عن قدرته في تقليل خطر الإصابة بحروق الشمس وتلف الجلد.ويتوفر واقي نيتروجينا في الكثير من أشكال وتركيبات، بما في ذلك الكريمات والجل والأقنعة، وجميعها ملائمة لكافة أنواع البشرة، فهو خالي تماماً من المواد العطرية والكيميائية التي من الممكن أن تضر بالبشرة، ويشتمل أيضاً على مرطبات تساعد في تغذية البشرة وترطيبها ومكافحة جفافها، لذا ينصح الخبراء باستعماله بانتظام لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة والحفاظ على صحتها وجمالها.يمنح واقي الشمس من بيوديرما البشرة حماية فعالة من اشعة الشمس الضارة، إذ يحتوي على مكونات هامة وطبيعية تساعد في امتصاص وتفتيت أشعة الشمس قبل أن تصل إلى البشرة، مما يقلل من خطر حروق الشمس وتلف الجلد، ويمنع ظهور التصبغات والتجاعيد والخطوط الدقيقة، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة سواء الحساسة أو الدهنية او المعرضة لظهور حب الشباب، كما متوفر أيضاً للأطفال ولذوي البشرة الجافة.ويتميز واقي بيوديرما بأنه مقاوم للماء بدرجة كبيرة، ذو قوام خفيف وسهل الامتصاص على البشرة، ولا يسد المسام، وخالي من أي مواد كيميائية ضارة أو روائح عطرية مزعجة، ويساهم في الحفاظ على صحة البشرة وشبابها.يعتبر واقي الشمس سيرافي واحدًا من أفضل المنتجات المخصصة لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، لاحتوائه على مجموعة رائعة من المكونات المغذية و الملطفة للبشرة، والتي تحميها من أشعة الشمس فوق البنفسجية المسببة لظهور الحروق والتصبغات، عن طريق امتصاص الأشعة قبل أن تصل إلى البشرة، وتكوين حاجز واقي لحمايتها من التلوث والعوامل البيئية الأخرى.ويتوفر واقي سيرافي في عدة أشكال، بما في ذلك كريم، رذاذ ومرطبات غنية بعامل حماية من الشمس، ويمتاز بأنه آمن لكافة أنواع البشرة، ولا يتسبب في حساسيتها أو تهيجها، تركيبته خفيفة وغير دهنية يسهل امتصاصها وتوزيعها بسهولة على البشرة.يمتلك واقي الشمس من آفين العديد من الخصائص والمكونات الطبيعية التي جعلته من أفضل المنتجات الفعالة في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، فهو غني بالمرشحات الكيميائية والفيزيائية التي تعمل على امتصاص أشعة الشمس قبل أن تصل إلى البشرة، ويساعد في حمايتها من التلف الذي يسببه التعرض المطول والمباشر لأشعة الشمس، ويحتوي أيضاً على مضادات أكسدة قوية ومرطبات مناسبة لتغذية البشرة وحمايتها من الجفاف، بالإضافة إلى أنه يهدئ البشرة ويقلل الحكة والتهيج والاحمرار الناتج عن أشعة الشمس.واقي آفين متوفر في أنواع متنوعة وتراكيز مختلفة، مثل الكريمات واللوشن والسبراي، وغيرها، ويعتبر آمنًا للاستخدام على معظم أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الحساسة، ويتميز بأنه خفيف وسهل الامتصاص على البشرة، ولا يترك أي أثر عليها، كما أنه مضاد للماء والتعرق، مما يجعله مناسبا أثناء السباحة.واقي الشمس لاروش هو أحد أشهر وأفضل منتجات العناية بالبشرة والخاصة بالحماية من أشعة الشمس، والذي يتميز بالعديد من المميزات التي جعلته مفضل لدى الكثير من الأشخاص، وخيارًا ممتازًا للحفاظ على صحة البشرة وحمايتها من أضرار الشمس.●يمنح البشرة حماية فائقة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وبالتالي منع حروق الشمس وتلف البشرة والتصبغات.●يقي البشرة من التأثير الضارة للعوامل البيئية المختلفة خاصة التلوث والأتربة وأشعة الشمس.●يمتلك تركيبة خفيفة على البشرة وغير دهنية، فهي تمتصه بسرعة ولا يترك أي طبقة زائدة غير مرغوب فيها.●يلائم جميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الدهنية والحساسة.●واقي شمي لاروش متوفر بعوامل حماية مختلفة، مثل SPF 30 و SPF 50+، مما يسمح للأشخاص باختيار المستوى المناسب من الحماية وفقًا لاحتياجاتهم.●يحتوي واقي لاروش على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تساعد في مكافحة الجذور الحرة المسببة لتلف خلايا البشرة.●يقاوم واقي لاروش الماء والعرق بدرجة كبيرة، وبالتالي يناسب الأوقات شديدة التعرق أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو السباحة.