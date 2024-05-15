أمراض القلب تقتل 10 آلاف شخص يومياً في أوروبا

تعود أربعة من كل ستة وفيات في أوروبا إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، أي ما يعادل 10 آلاف حالة وفاة يومياً وأربعة ملايين سنوياً، على ما أفادت منظمة الصحة العالمية التي حضّت الأوروبيين على خفض استهلاكهم من الملح.



ونقل بيان للمنظمة الأربعاء عن مديرها الإقليمي هانز كلوغه قوله إنّ تنفيذ سياسات معيّنة تهدف إلى تقليل استهلاك الملح بنسبة 25% قد ينقذ بحلول العام 2030 حياة نحو 900 ألف شخص، إذ يجنّبهم الوفاة جراء إصابتهم بأحد أمراض القلب والأوعية الدموية.



وفي أوروبا، يعاني واحد من كل ثلاثة بالغين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاماً من ارتفاع ضغط الدم، وغالباً ما يكون بسبب استهلاكهم للملح.



ويتجاوز المتوسط اليومي لاستهلاك الملح في 51 دولة من أصل 53 بلداً أوروبياً الحدّ الأقصى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وهو خمسة غرامات (ملعقة صغيرة). ويعود سبب ذلك إلى استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة وإلى النقرشة.



وأكدت منظمة الصحة العالمية أنّ "تناول كميات كبيرة من الملح يزيد من ضغط الدم الذي يشكل أحد العوامل الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية".



وتسجّل أوروبا أعلى معدل انتشار لضغط الدم في العالم.



وأوضحت المنظمة أنّ الرجال الأوروبيين معرّضون لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من النساء بنسبة 50%.



وثمة عامل جغرافي أيضاً يتمثل في ازدياد احتمال وفاة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عاماً بسبب مرض من هذا النوع، بنحو خمس مرات في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى منه في أوروبا الغربية. وكالات

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