أمراض تعتبر من عوامل الخطر لتطور السرطان

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وتشير مجلة Cancer، إلى أن 44115 متطوعا صينيا من الجنسين متوسط عمرهم 49 عاما شاركوا في هذه الدراسة، حيث جمع الباحثون معلومات كاملة عن صحة كل منهم وقاسوا مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وسجلوا الطول والوزن ومحيط الخصر ومستوى ضغط الدم.واستنادا إلى هذه المعلومات قسم الباحثون المشتركين إلى أربع مجموعات وفقا لأعراض متلازمة التمثيل الغذائي. بعد ذلك تابع الباحثون حالة كل متطوع خلال أعوام 2006-2021 .وشخص الباحثون خلال الفترة المذكورة 2271 إصابة بالسرطان. ووفقا لحسابات الباحثين، بالمقارنة مع المشاركين الذين لا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، فإن أولئك الذين لديهم ميل لتطويرها لديهم خطر الإصابة بسرطان الثدي وبطانة الرحم والكلى والأمعاء والكبد كان أعلى بنسبة 1.3، 2.1، 3.3، 4.5 و1.6 مرة على التوالي.ووفقا للعلماء، تعتبر الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي وعلاجها في الوقت المناسب مسألة مهمة لتقليل احتمال الإصابة بأنواع عديدة من السرطان. ومع ذلك، لا تزال الآليات المحددة الكامنة وراء العلاقة بين أمراض مجموعة المتلازمة الأيضية والسرطان بحاجة للدراسة.