أمراض تمنع الرجال من زيارة حمام البخار

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يمنع الرجال الذين يعانون من أمراض معينة، مثل التهاب البروستاتا والتهاب البربخ وغيرها من زيارة حمامات البخار (الساونا).ويشير الدكتور باتور غونتشيكوف أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن التهاب البروستاتا، هو مرض يسبب الألم وعدم الراحة، وعلى خلفية ارتفاع درجة الحرارة تشتد أعراض المرض وتسبب تفاقم الالتهاب.ووفقا له، المرض الآخر هو التهاب البربخ (الأنبوب الذي يربط الخصية بالقنوات المنوية). يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة في الساونا إلى تفاقم الالتهاب وعدم الراحة، حيث قد يتضخم كيس الصفن ويشعر الرجل بألم حاد.ويقول: "التهاب الخصية، هو التهاب يمكن أن يحدث بسبب العدوى. وعلى خلفية ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تظهر وذمة وألم واحمرار كيس الصفن وارتفاع درجة حرارة الجسم".ويشير الطبيب، إلى أنه لا ينصح بالاستحمام في الساونا إذا كان الرجل يعاني من مرض مثل دوالي الخصية (تضخم الأوردة في الخصية، ما قد يسبب الألم وعدم الراحة). لأنه بسبب ارتفاع درجة الحرارة، قد يزداد تدفق الدم في كيس الصفن، وفي حالة الدوالي، على العكس من ذلك، يزداد سوءا ويؤدي إلى اشتداد الأعراض - زيادة الألم في كيس الصفن و/أو تدهور جودة الحيوانات المنوية.ويقول: "المرض الآخر الذي يحد أيضا من الاستحمام في الساونا هو القيلة المائية (تراكم السوائل في بطانة الخصية)، ما يسبب عدم الراحة وزيادة في حجمها. لأن زيادة درجة الحرارة في الساونا يمكن أن تزيد من تراكم السوائل إذا كان السبب هو عملية التهابية سيؤدي إلى تفاقم الحالة".ويشير الأخصائي، إلى أنه لا ينصح بالاستحمام في الساونا إذا كان الرجل يعاني من مرض معدي في الجهاز البولي التناسلي. لأنه يؤدي إلى انتشار العدوى وتفاقم المرض.RT