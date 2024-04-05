أمريكا.. مرض السل يسجل أعلى مستوى خلال عقد

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ووجدت دراسة أجراها المركز أن 40 ولاية من أصل 50 في البلاد، سجلت زيادة في حالات الإصابة بالسل، وارتفعت المعدلات بين جميع الفئات العمرية.وتم الإبلاغ عن أكثر من 9600 حالة، بزيادة قدرها 16% عن عام 2022 والأعلى منذ عام 2013.وكتب الباحثون في عدد 28 مارس من منشور "المرض والوفيات" الصادر عن مركز السيطرة على الأمراض أن "هذه الزيادة في حالات الإصابة بالسل في الولايات المتحدة بعد وباء كورونا، تسلط الضوء على أهمية الاستمرار في إشراك المجتمعات التي تعاني من ارتفاع معدلات السل في جهود القضاء على المرض".وأشار الخبراء إلى أن الزيادة في حالات السل حصلت على المستوى الدولي، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إن السل كان خلف كوفيد-19 فقط في الأمراض القاتلة المعدية في جميع أنحاء العالم في عام 2022، حيث كانت هناك زيادات كبيرة في الهجرة والسفر الدولي بعد الوباء، وهو ما أدى على الأرجح إلى انتشار مرض السل.على الرغم من أن انتشار كوفيد-19 ربما لعب دورا في التسبب في إعادة تنشيط عدوى السل الكامنة، كونه يضعف الجهاز المناعي في جسم الإنسان، إلا أنه "من السابق لأوانه معرفة" ما سيحدث لاتجاهات مرض السل في السنوات القليلة المقبلة، وفق ما قال الدكتور فيليب لوبو، مدير قسم القضاء على السل في مركز السيطرة على الأمراض.روسيا اليوم