 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أنسولين الفم: ابتكار جديد لمرضى السكري

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في ابتكار علمي جديد، طوّر باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية بكندا قطرات أنسولين تُستخدم عن طريق الفم، موجهةً لمرضى السكري. يتم امتصاص هذه القطرات تحت اللسان بسرعة وكفاءة، مما قد يلغي الحاجة إلى حقن الأنسولين التقليدية. نُشرت نتائج هذه الدراسة يوم الأربعاء في دورية «Controlled Release» وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

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يعد مرض السكري من الأمراض المتزايدة الانتشار، حيث يُقدر أن هناك حوالي 425 مليون شخص مصاب حول العالم، 75 مليون منهم يعتمدون على حقن الأنسولين يوميًا للتحكم بمستويات السكر في الدم.


في الوضع الطبيعي، يفرز البنكرياس الأنسولين لتنظيم مستوى الجلوكوز في الدم بعد تناول الوجبات. أما مرضى السكري، فيحتاجون إلى مصدر خارجي من الأنسولين لعدم قدرتهم على إنتاج الكمية الكافية منه. رغم أن العديد من الأدوية تُؤخذ عن طريق الفم، إلا أن الأنسولين كان يعتمد على الحقن لتجنُّب تحلُّله في المعدة قبل وصوله إلى مجرى الدم.


تتميز قطرات الأنسولين الجديدة بأنها غير مؤلمة وسهلة الاستخدام، حيث تحتوي على خليط من الأنسولين و«الببتيد» الذي يساعد الأنسولين على الوصول إلى مجرى الدم بكفاءة. أظهرت الاختبارات الأولية نتائج واعدة، حيث استطاع الأنسولين الوصول إلى الدم بسرعة وفعالية بفضل هذا الببتيد المستخلص من المنتجات الثانوية للأسماك.


وأوضح الدكتور شيه دار لي، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن الفريق عمل على بدائل خالية من الإبر للأنسولين على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك بخاخات الأنف، حتى توصلوا إلى القطرات الفموية.


يأمل الفريق البحثي أن تسهّل هذه القطرات الفموية حياة مرضى السكري وتساعدهم في تنظيم مستويات الجلوكوز بشكل أفضل للحفاظ على صحتهم على المدى الطويل.- وكالات


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