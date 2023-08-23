الخميس 24 آب 2023
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أول دولة توافق على لقاح يحمي الأطفال وهم في الرحم من الفيروسات

أول دولة توافق على لقاح يحمي الأطفال وهم في الرحم من الفيروسات
أول دولة توافق على لقاح يحمي الأطفال وهم في الرحم من الفيروسات
أصبحت الولايات المتحدة يوم 21 من أغسطس الجاري أول دولة توافق على لقاح للنساء الحوامل يمنع المرض الشديد الذي يسببه الفيروس التنفسي المخلوي (RSV) لدى أطفالهن.اضافة اعلان

وقال بيان صادر عن إدارة الغذاء والدواء إن لقاح "فايزر"، الذي تمت الموافقة بالفعل على استخدامه لدى كبار السن، قد حصل الآن على الضوء الأخضر لاستخدامه كحقنة واحدة في الفترة من 32 إلى 36 أسبوعا من الحمل، لحماية الرضع منذ الولادة وحتى ستة أشهر. 

ويعد اللقاح الأحدث في سلسلة من الأدوية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا ضد الميكروب الشائع، الذي يتسبب في دخول عشرات الآلاف من الرضع وكبار السن إلى المستشفيات في الولايات المتحدة كل عام، وفقا للتقديرات الرسمية.

وسعى الباحثون لتطوير لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) منذ ستينيات القرن الماضي، لكن موجة الجرعات التي تظهر الآن أصبحت ممكنة بفضل التقدم العلمي الذي حدث قبل عقد من الزمن.

وقال بيتر ماركس، مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "إن الفيروس المخلوي التنفسي هو سبب شائع للمرض لدى الأطفال، والرضع أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، ما قد يؤدي إلى دخول المستشفى. وتوفر هذه الموافقة خيارا لمقدمي الرعاية الصحية والحوامل لحماية الرضع من هذا المرض الذي قد يهدد حياتهم".

وتأتي الموافقة بعد تجربة سريرية شملت حوالي 7000 امرأة حامل، وأظهرت أن لقاح "فايزر"، المسمى Abrysvo، قلل من شدة المرض الناجم عن الفيروس المخلوي التنفسي بنسبة 82% لدى الرضع من 0 إلى 3 أشهر، و69% من 0 إلى 6 أشهر.

وتمت الموافقة على عقار Abrysvo سابقا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، وكذلك لقاح آخر من إنتاج شركة الأدوية GSK، يسمى Arexvy.

وفي حين أن الفيروس المخلوي التنفسي يسبب في أغلب الأحيان أعراضا خفيفة تشبه أعراض البرد عند الرضع والأطفال الصغار، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى نتائج أكثر خطورة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب القصيبات.

ويتم إدخال ما يقدر بنحو 58.000 إلى 80.000 طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات إلى المستشفى بسبب عدوى الفيروس المخلوي التنفسي، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض، ما يجعله السبب الرئيسي لدخول المستشفى بين الرضع.

وتشمل الآثار الجانبية الشائعة التي تم الإبلاغ عنها من قبل الحوامل اللواتي تلقين عقار Abrysvo، الألم في موقع الحقن والصداع وآلام العضلات والغثيان.

وحدث اضطراب خطير في ضغط الدم، يُعرف باسم تسمم الحمل، لدى 1.8% من النساء الحوامل اللاتي أخذن عقار Abrysvo مقارنة بـ 1.4% من اللاتي تناولن دواء وهميا.

ولاحظت إدارة الغذاء والدواء أيضا وجود خلل في الولادات المبكرة بين المجموعة التي تلقت اللقاح مقابل الدواء الوهمي (5.7% مقابل 4.7%)، لكنها قالت إن حجم العينة كان صغيرا والموضوع يستحق المزيد من الدراسة.

ولذلك فقد طلبت من شركة "فايزر" مواصلة دراسة خطر الولادة المبكرة وتسمم الحمل.

وبعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يجب أن يحصل المنتج على موافقة من مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الذي سيقدم توصيات حول أفضل طريقة لاستخدامه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق المنظمون على علاج بالأجسام المضادة يسمى Beyfortus، طورته Sanofi وAstraZeneca، كعلاج وقائي يعمل كلقاح لحماية الرضع والأطفال الصغار.

RT
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