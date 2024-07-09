أيهما أفضل لفقدان الوزن بشكل اسرع.. أوزمبيك أم مونجارو؟

كشفت دراسة حديثة عن أن الأشخاص الذين استخدموا حقن «مونجارو» تمكنوا من فقدان وزن أكبر ووصلوا إلى أهدافهم المتعلقة بفقدان الوزن بشكل أسرع مقارنة بأولئك الذين استخدموا حقن «أوزمبيك».

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ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «سي إن إن»، قام باحثون من شركة «Truveta» لتحليل البيانات الصحية بدراسة السجلات الصحية الإلكترونية لأكثر من 18 ألف بالغ يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، والذين استخدموا هذه الأدوية بين مايو 2022 وسبتمبر 2023.



أظهرت النتائج أن كلا الدواءين كانا فعالين في مساعدة غالبية الأشخاص على فقدان ما لا يقل عن 5% من وزنهم الأولي بعد عام واحد من الاستخدام.

ومع ذلك، وصل 82% من مستخدمي «مونجارو» إلى هذا المعيار مقارنة بـ67% من مستخدمي «أوزمبيك».

كما كان مستخدمو «مونجارو» أكثر عرضة بمرتين لفقدان ما لا يقل عن 15% من وزنهم الأولي مقارنة بمستخدمي «أوزمبيك»؛ حيث بلغت النسبة 42% لمستخدمي «مونجارو» مقارنة بـ18% لمستخدمي «أوزمبيك» بعد عام واحد.



كما أظهرت الدراسة أن متوسط فقدان الوزن كان أعلى باستمرار بين مستخدمي «مونجارو» مع مرور الوقت. بعد ثلاثة أشهر، فقد مستخدمو «مونجارو» نحو 6% من وزن الجسم في المتوسط، مقارنة بخسارة أقل من 4% في المتوسط بين مستخدمي «أوزمبيك».



بعد ستة أشهر، كان متوسط فقدان الوزن لمستخدمي «مونجارو» حوالي 10% مقارنة بخسارة نحو 6% بين مستخدمي «أوزمبيك»، نقلا عن الشرق الأوسط.

وبعد عام واحد، كان متوسط فقدان الوزن تقريباً ضعف ما فقده مستخدمو «أوزمبيك»؛ حيث فقد مستخدمو «مونجارو» أكثر من 15% من وزنهم مقارنة بنحو 8% لأولئك الذين استخدموا «أوزمبيك».





