السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إحذروا من الإفراط في تناول العسل

إحذروا من الإفراط في تناول العسل
إحذروا من الإفراط في تناول العسل
أوصت الدكتورة مارينا قسطنطينوفا أخصائية أمراض الباطنية بعدم المبالغة في تقييم الخصائص الطبية للعسل، وعدم الإفراط في تناوله.

ووفقا لها، العسل مكمل غذائي طبيعي، مفيد فقط في حال استخدامه بصورة صحيحة.اضافة اعلان

وتنصح بتناول العسل حتى الظهيرة كمادة غذائية مستقلة، وبعدم تسخينه إلى أكثر من 40 درجة مئوية لأنه يفقد خصائصه المفيدة.

وتوصي الطبيبة البالغين الأصحاء بعدم تناول أكثر من 50-100 غرام من العسل في اليوم، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات السريعة التي تزيد العبء على البنكرياس والكليتين.

وبالإضافة إلى ذلك للعسل مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة وداء السكري بنوعيه الأول والثاني تجنبه. RT
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