الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إرشادات طبية لمرضى السكري للمحافظة على مستويات السكر

إرشادات طبية لمرضى السكري-(تعبيرية)
إرشادات طبية لمرضى السكري-(تعبيرية)
عمان - بعد مرور ما يقارب 20 يوما على شهر رمضان المبارك، اتبع مرضى السكري ممن يعتمدون على الإنسولين، من مختلف الأعمار، خططًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المعدلات الطبيعية.اضافة اعلان
يؤكد اختصاصي الطب العام والأسرة د. مخلص مزاهرة على أهمية اتباع مريض السكري، إجراءات السلامة خلال صومه وفي ساعات إفطاره، وضبط جرعات الإنسولين وتحديد إمكانية الصيام بحسب قياسات مستويات السكر بالدم. كذلك توزيع الجرعات على الوجبات الرئيسية والخفيفة بانتظام.
ويُنصح بتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين، حسب نصيحة د. مزاهرة، لتجنب الارتفاع الفجائي في مستويات السكر، مع المحافظة على الطعام الصحي وتنوعه وأن يكون غنيا بالألياف، مثل الخضروات والحبوب الكاملة، مع أهمية الابتعاد عن السكريات البسيطة والتقليل من تناول الحلويات والمشروبات الغنية بالسكر.
وعلى مريض السكري التوقف عن الصوم في حالة حدوث حالات طارئة أو عند ظهور أي علامة تشير إلى تدهور حالته الصحية، بعض السيناريوهات التي يجب فيها الامتناع عن الصوم كانخفاض مفاجئ في مستويات السكر.
وبحسب مزاهرة عند ارتفاع في مستويات السكر بشكل مستمر، ينبغي مراجعة الطبيب، أو في حال ظهور أعراض مرضية خطيرة مثل ضيق التنفس، الدوار، أو الغثيان، يجب على المريض الحصول على الرعاية الطبية فورا.
وترى أخصائية التغذية ربا العباسي أن مرضى السكري القادرين على الصوم تحت الإشراف الطبي عليهم اتباع نظام غذائي متوازن، فعلى سبيل المثال يجب أن يحتوي سحورهم على الشوفان الكامل لأنه يحتوي على الألياف ويساعد في تحكم مستويات السكر. كما أن اللبن الزبادي منخفض الدسم مصدر جيد للبروتين ويساعد في الشعور بالامتلاء ووجود البروتين كالبيض أو اللحوم لأنه عنصر صحي ومفيد ويتحكم بالشبع لفترات طويلة وكذلك لا يرفع مستويات السكر.
ووفق العباسي؛ من المهم تناول الخضروات الطازجة مثل الطماطم والخيار التقدم قيما غذائية ممتازة وتحسن من الهضم. أما وجبات الإفطار فيجب أن تكون متنوعة أيضا ومتوازنة وأن تحتوي على اللحوم البيضاء مثل الدجاج أو الأسماك، والحبوب الكاملة مثل الأرز البني أو الخبز الكامل. حيث يساهم في توفير الطاقة بشكل تدريجي مع توفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية وتعزز الشبع.
ويفضل تجنب السكريات البسيطة والدهون المشبعة، وضمان توازن الوجبات في كل وقت للحفاظ على مستويات السكر في الدم والاستشارة الطبية تحديد خطة طبية لضمان تكييف العلاج وضبط مستويات السكر.
وتتفق مع المزاهرة في أن توزيع الوجبات وتقسيمها بشكل يعمل على تجنب ارتفاع مفاجئ في السكر ورصد مستويات السكر بشكل دوري مما يساعد المريض ومن معه على الاطمئنان واتباع الطريقة الصحيحية.
ودائما ما تؤكد أن الطعام المتوازن والرياضة مكملان لبعضهما، فمن يريد خسارة الوزن والاهتمام بالصحة وكذلك لمرضى السكري فتنصح بالرياضة لتحسين مستوى السكر وتعزيز اللياقة البدنية.
إلى ذلك، التركيز على السوائل، شرب كميات كافية من الماء خلال الليل وبين الوجبات لتجنب الجفاف. ومن الأهمية بمكان التخفيف من الضغوط وتجنب التوتر والضغوط النفسية قدر الإمكان، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على مستويات السكر.
ويؤكد مزاهرة أخيرا أن التحفيز المتبادل وتشجيع المرضى بتبني نصائح طبية واجتماعية مما يساهم بتقديم الدعم الفعّال.
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