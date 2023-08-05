"إف دي إيه" توافق على أول حبة تعالج اكتئاب ما بعد الولادة

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ويعتبر اكتئاب ما بعد الولادة مرضا عقليا خطيرا يمكن أن يصيب حوالي واحدة من كل سبع أمهات جدد.وأعلنت "إف دي إيه" أن العلاج الذي سيباع تحت العلامة التجارية "Zurzuvae"، قد تمت الموافقة عليه ويمكن تناول حبة مرة واحدة يوميا على مدار 14 يوما.يغيب عن الكثيرين أن النساء الحوامل يتعرض لأزمات نفسية أثناء فترة الحمل وحتى بعد الولادة، وهي مضاعفات رغم أنه يمكن الوقاية منها إلا أنها غالبا ما تنعكس سلبا على حياة الطفل والأم.ويشكل اكتئاب ما بعد الولادة حالة خطيرة ومهددة للحياة، حيث تعاني النساء من الحزن والذنب وعدم القيمة، وفي الحالات الشديدة قد يفكرن في إيذاء أنفسهن أو أطفالهن.ولأن اكتئاب ما بعد الولادة يمكن أن يؤذي العلاقة بين الأم والرضيع، فمن الممكن أن تترتب عليه عواقب تخص النمو البدني والعاطفي للطفل، بحسب ما ذكره الدكتور تيفاني آر فارشيوني، مدير قسم الطب النفسي في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، في حديثه لشبكة "سي إن إن".وقال إن "الحصول على دواء عن طريق الفم سيكون خيارا مفيدا للعديد من هؤلاء النساء للتعامل مع المشاعر الحادة، والتي قد تهدد حياتهن في بعض الأحيان"، نقلا عن الحرة.