إليك أسباب فتق الحجاب الحاجز وطرق علاجه

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تُقدم نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم السبت، معلومات مهمة عن فتق الحجاب الحاجز، الذي قد يحدث للأشخاص من جميع الأعمار وكلا الجنسين، وفي كثير من الأحيان يصيب الذين يعانون من زيادة الوزن والمدخنين.وتوضح نشرة المعهد أسباب فتق الحجاب الحاجز، وأعراضه التي تظهر على بعض الأشخاص، إضافة إلى طرق التشخيص، وإجراءات العلاج والتي تبدأ بالطرق المستخدمة لإدارة ارتجاع المريء.الحجاب الحاجز:هو جدار العضلات الرقيق الذي يفصل تجويف الصدر عن البطن. الفتحة الموجودة في الحجاب الحاجز هي المكان الذي يلتقي فيه المريء والمعدة.الفتق الحجابي:هو حالة يندفع فيها الجزء العلوي من المعدة من خلال فتحة في الحجاب الحاجز إلى تجويف الصدر. يمكن أن يحدث هذا للأشخاص من أي عمر وأي جنس. لا تظهر أعراض الفتق الحجابي دائمًا، ولكن عندما يحدث فإنها تشبه أعراض ارتجاع المريء. عادةً ما تُغلق العضلة العاصرة في المريء بإحكام. مع الفتق الحجابي، قد يمنع الموضع الجديد للعضلة العاصرة من الانغلاق التام. قد يؤدي التدفق الخلفي لعصارة الجهاز الهضمي إلى تلف المريء.من هو المعرض لخطر الإصابة بفتق الحجاب الحاجز؟يمكن أن يحدث فتق الحجاب الحاجز عند الأشخاص من جميع الأعمار وكلا الجنسين، على الرغم من أنه يحدث بشكل متكرر عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر. يحدث فتق الحجاب الحاجز في كثير من الأحيان عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن/السمنة والمدخنين.ما الذي يسبب فتق الحجاب الحاجز؟السبب الأكثر شيوعًا لفتق الحجاب الحاجز هو زيادة الضغط في تجويف البطن. تجويف البطن هو المساحة الموجودة في منتصف الجسم والتي تحتوي على عدة أعضاء، بما في ذلك:- الجزء السفلي من المريء والمعدة.- الأمعاء الدقيقة والقولون والمستقيم.- الكبد.- المرارة والبنكرياس والطحال.- الكلى.- المثانة.يمكن أن يتراكم هذا الضغط نتيجة عدة أمور مثل:- السعال.- التقيؤ.- إجهاد أثناء حركة الأمعاء.- رفع أحمال ثقيلة.- الإجهاد البدني.هناك أيضًا أسباب أخرى يمكن أن تؤدي إلى فتق الحجاب الحاجز. قد تعاني السيدات من فتق الحجاب الحاجز أثناء الحمل، إذا كانت السيدة تعاني من السمنة، أو إذا كان هناك سوائل زائدة في بطنها.يؤدي الضغط المتزايد في البطن إلى دفع جزء من المعدة عبر الحجاب الحاجز إلى تجويف الصدر.ما هي أعراض فتق الحجاب الحاجز؟بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض لفتق الحجاب الحاجز. يعاني بعض آخر من المصابين بفتق الحجاب الحاجز من نفس أعراض مرض الانعكاس المعدي المريئي (GERD). يحدث ارتجاع المريء عندما تنتقل العصارات الهضمية من المعدة إلى المريء. تشمل أعراض ارتجاع المريء ما يلي:- شعور بالحرقة في الصدر.- طعم مر أو حامض في مؤخرة الحلق.- الانتفاخ والتجشؤ.- عدم الراحة أو الألم في المعدة أو المريء.على الرغم من أنه يبدو أن هناك رابطًا بين فتق الحجاب الحاجز والارتجاع المعدي المريئي، لا يبدو أن هناك حالة واحدة تسبب الأخرى. يعاني العديد من الأشخاص من فتق الحجاب الحاجز دون الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي، بينما يعاني بعض آخر من ارتجاع المريء دون الإصابة بفتق الحجاب الحاجز.من الأعراض الأخرى لفتق الحجاب الحاجز هو ألم الصدر. نظرًا لأن ألم الصدر يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض النوبة القلبية، فمن المهم الاتصال بالطبيب أو الذهاب إلى غرفة الطوارئ إذا كنت تعاني من أي ألم في الصدرللتفريق بينهما.كيف يتم تشخيص فتق الحجاب الحاجز؟يمكن إجراء العديد من الاختبارات للمساعدة في تشخيص فتق الحجاب الحاجز. وتشمل:- ابتلاع الباريوم: يتضمن ابتلاع الباريوم شرب سائل خاص، ثم أخذ الأشعة السينية للمساعدة في رؤية مشاكل المريء (مثل اضطرابات البلع) والمعدة (مثل القرحة والأورام). كما يوضح حجم الفتق الحجابي وما إذا كان هناك التواء في المعدة نتيجة الفتق.- التنظير الداخلي هو إجراء يتم فيه مشاهدة الجزء الداخلي من الجهاز الهضمي العلوي باستخدام منظار داخلي (أداة طويلة ورفيعة ومرنة يبلغ قطرها حوالي نصف بوصة).- قياس ضغط المريء والذي يقيس القوة والتنسيق العضلي للمريء عند البلع.- قياس درجة الحموضة: يقيس اختبار الأس الهيدروجيني مستويات الحمض في المريء ويساعد في تحديد الأعراض المرتبطة بالحمض في المريء.- دراسات إفراغ المعدة: تبحث دراسات إفراغ المعدة في كيفية خروج الطعام من المعدة. نتائج هذا الاختبار مهمة بشكل خاص في المرضى الذين يعانون من الغثيان والقيء. يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى للغثيان والقيء إلى جانب فتق الحجاب الحاجز.كيف يتم علاج فتق الحجاب الحاجز؟معظم حالات الفتق الحجابي لا تسبب مشاكل، ونادرًا ما تحتاج إلى علاج. ومع ذلك، نظرًا لأن بعض المرضى الذين يعانون من فتق الحجاب الحاجز لديهم أعراض ارتجاع المريء، فإن العلاج يبدأ بالطرق المستخدمة لإدارة ارتجاع المريء. وتشمل هذه التغييرات في نمط الحياة مثل:- الحفاظ على وزن صحي مناسب.- تقليل أحجام حصص الوجبات.- تجنب بعض الأطعمة الحمضية - مثل صلصة الطماطم والحمضيات أو العصائر- التي يمكن أن تهيج بطانة المريء.- الحد من الأطعمة المقلية والدهنية والأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين (بما في ذلك الشوكولاتة) والنعناع والمشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكحول والكاتشب والخردل والخل.- تناول وجبات الطعام قبل الاستلقاء بثلاث إلى أربع ساعات على الأقل، وتجنب تناول الوجبات قبل النوم.- إبقاء الرأس أعلى بمقدار ست بوصات من باقي الجسد عند الاستلقاء على الظهر. يساعد رفع مستوى الرأس الجاذبية على إبقاء محتويات معدتك في المعدة.- الاقلاع عن التدخين.- عدم ارتداء حزام ضيق أو ملابس ضيقة التي يمكن أن تزيد الضغط على البطن.- تناول الأدوية بعد الأكل لتقليل الحموضة في المعدة. تشمل هذه الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مضادات الحموضة (H2 blockers).- في بعض الأحيان، يمكن استخدام دواء يسمى مثبط مضخة البروتون (Proton pump inhibitors) لعلاج فتق الحجاب الحاجز. هذا الدواء هو طريقة أخرى لتقليل كمية حمض المعدة لديك، والتي يمكن أن تساعد في منع ارتجاع المريء. عندما تتناول هذا الدواء، لا ينتج الجسم الكثير من حمض المعدة كالمعتاد.