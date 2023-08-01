الأربعاء 02 آب 2023
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إياك أن تجادل من دخل عمره ما بين 60 و80 عاما.. والسبب

إياك أن تجادل من دخل عمره ما بين 60 و80 عاما.. والسبب
إياك أن تجادل من دخل عمره ما بين 60 و80 عاما.. والسبب
عمان- إياك أن تجادل من دخل عمره ما بين 60 - 80 عاما، خاصة ممن يحمل شهادة عليا في مختلف التخصصات، وأن تتصور أن قدرته العقلية والعلمية  انتهت، بل هي بالعكس قد بدأت.اضافة اعلان
لأن دماغ الشخص الأكبر سنًا، المزود بالعلم والمعرفة والخبرة، هو أكثر نضجا مما يعتقد عمومًا. لكن للأسف، فإن سن التقاعد في بعض المجتمعات التى تقتل طموح وإبداع الذين تجاوزوا الستين والسبعين من أعمارهم الذي يهدف إلى توفير الفرص لحديثي التخرج، ولكنه بالمقابل يعني التخلص من المنافسين الأشد علما  وخبرة وتعقلا.
يقول عميد كلية الطب بجامعة جورج واشنطن: "إن دماغ الشخص الأكبر سنًا هو أكثر نضجا مما يعتقد عموما".
وللأسف في بعض الدول يحال الشخص إلى التقاعد فى هذا العمر بحجة انتهاء دوره فى الحياة، فيستبدل بشخص أقل عمرا وخبرة الذين يبدأون بتيسير الأمور من البدايات متناسين ما قدمه الأقدم عمرا ولكل جيل خبراته.
وفي الحقيقة، إن الإنسان فى عمر الستين إلى الثمانين يصبح تفاعل نصفي الدماغ الأيمن والأيسر عنده متناغمًا، مما يوسع إمكانياته الإبداعية. 
ولعل هذا هو السبب، في أنه من بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، يمكنك العثور على العديد من الشخصيات التي بدأت للتو أنشطتها الإبداعية.
بالطبع، لم يعد الدماغ بالسرعة التي كان عليها في الشباب، ومع ذلك، فإنه يكتسب المرونة.
لذلك، مع تقدمنا في العمر، من المرجح أن نتخذ القرارات الصحيحة ونكون أقل تعرضًا للمشاعر السلبية، حيث تحدث ذروة النشاط الفكري البشري حول سن السبعين، عندما يبدأ الدماغ في العمل بكامل قوته. فبمرور الوقت، تزداد كمية (المايلين) في الدماغ، وهي مادة تسهل المرور السريع للإشارات بين الخلايا العصبية.
ونتيجة لذلك تزداد القدرات الفكرية بنسبة 300 % مقارنة بالمتوسط.
ومن المثير للاهتمام أيضا، حقيقة أنه بعد سن الستين عامًا، يمكن لأي شخص استخدام نصفي دماغه في  الوقت نفسه، وهذا يسمح له بحل مشاكل أكثر تعقيدًا.
يعتقد البروفيسور مونشي أوري، من جامعة مونتريال، أن دماغ الإنسان يختار المسار الذي يستهلك طاقة أقل، ويزيل ما هو غير ضروري ولا يترك سوى الخيارات الصحيحة لحل المشكلة. 
وقد أجريت دراسة شملت مختلف الفئات العمرية. فكان الشباب مرتبكين للغاية عند اجتياز الاختبارات، بينما اتخذ من تجاوزوا الستين من العمر القرارات الصحيحة.
والآن، نلقي نظرة على خصائص دماغ الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و80.
- الخلايا العصبية في الدماغ لا تموت بل تختفي الروابط بينهما ببساطة إذا لم ينخرط المرء في عمل عقلي.
- ينشأ الإلهاء والنسيان بسبب كثرة المعلومات. لذلك، ليس من الضروري أن تركز حياتك كلها على تفاهات غير ضرورية.
- من سن 60، لا يستخدم الشخص عند اتخاذ القرارات أحد نصفي دماغه في الوقت نفسه، مثل الشباب، ولكن كليهما.
الخلاصة: إذا كان الشخص يعيش حياة صحية، ويتحرك، ولديه نشاط بدني قابل للحياة ونشاط عقلي بالكامل، فإن القدرات الذهنية لا تنخفض مع تقدم العمر، فهي ببساطة تنمو، وتصل إلى ذروتها في سن 80-90 عامًا.
لذلك لا تخف من الشيخوخة، اسعَ جاهدا لتطوير فكرك، تعلم الحروف الجديدة، وصنع الأشياء، وتعلم فنونا جديدة، واهتم بالحياة، التق بالأصدقاء وتواصل معهم، خطط للمستقبل، سافر بأفضل ما يمكنك.  ولا تصمت وحدك، إنه مدمر لأي شخص. عش مع الفكر، كل الأشياء الجيدة ما تزال أمامك.
انقل هذه المعلومات إلى عائلتك وأصدقائك في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من العمر، حتى يفخروا بأعمارهم ويتفاءلوا بالحياة.

* الصيدلاني ابراهيم علي ابورمان/ وزارة الصحة
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