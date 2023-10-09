ابتكار طريقة للوقاية من النوبات القلبية

اضافة اعلان

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن العلماء من سامارا الروسية ابتكروا طريقة جديدة لتقييم مرونة الأوعية الدموية ومنع النوبات القلبية.واقترح المتخصصون من جامعة "كوروليوف" القومية للبحوث العلمية في سامارا الروسية طريقة بسيطة لتقييم مرونة الأوعية الدموية للمرضى. وحسب الخبراء فإن هذا المؤشر مهم لتشخيص أمراض القلب. ونشرت دراسة بهذا الشأن في مجلة "الهندسة الطبية الحيوية".وتنص الدراسة على أنه كلما كانت جدران الأوعية الدموية أكثر صلابة، كلما كان الإنسان أكثر حساسية لارتفاع الضغط وأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.وقد ابتكر الأخصائيون الروس طريقة جديدة لتقييم مرونة الأوعية الدموية تعتمد على تحليل الاختلافات في ضربات قلب المريض ونبضه.وقال ألكسندر فيدوتوف، الأستاذ المساعد في قسم الليزر وأنظمة الاكنولوجيا الحيوية بجامعة "سامارا: "يمكن أن تؤدي التقلبات الدورية في ضغط الدم الناجمة عن ما يسمى بموجات "ماير" إلى تغيرات في مرونة الأوعية الدموية، مما يسبب تغيرا إضافيا في معدل ضربات القلب". وأضاف أن هذا الاختلاف هو علامة على قدرة جدران الأوعية الدموية على التمدد.وأعاد الأستاذ إلى الأذهان أن الطريقة الجديدة أرخص من الطرق الآلية المعتمدة على أنظمة التشخيص بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية المستخدمة في الطب. RT