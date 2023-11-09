الخميس 09 تشرين الثاني 2023
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ابتكار نوع جديد من المعكرونة في روسيا

ابتكار نوع جديد من المعكرونة في روسيا
ابتكار نوع جديد من المعكرونة في روسيا
ابتكر علماء جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية تقنية جديدة للحصول على دقيق من حبوب الشيقم (القمحيلم أو التريتيكال (Triticale)، لصنع معكرونة "صحية".
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ويشير مصدر في المكتب الإعلامي للجامعة في حديث لـ Lenta.ru إلى أن هذا الابتكار سيساعد على توسيع نطاق انتشار منتجات التغذية الصحية.

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ويقول رومان كاندروكوف الأستاذ المشارك في الجامعة، مبتكر التكنولوجيا الجديدة: "ينسب الشيقم إلى الأنواع غير التقليدية من المواد الخام النباتية التي تعد واعدة لتوسيع نطاق المنتجات الغذائية الصحية، وكذلك لإنتاج المضافات الغذائية الوظيفية. وتتفوق حبوب الشيقم على حبوب القمح والجودار من حيث محتوى البروتين والأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات والعناصر الكبيرة والصغرى والمواد النشطة بيولوجيا".

ابتكار نوع جديد من المعكرونة في روسيا
ru.wikipedia.org
الشقم والجودار والقمح
ووفقا له، يمكن تطبيث الطريقة المبتكرة للحصول على الدقيق لصنع المعكرونة من حبوب الشيقم في أي مطحنة.

ويشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أنه وفقا لبيانات مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، تعتبر المعكرونة واحدة من أكثر المنتجات شعبية بين الروس. وهي موجودة في النظام الغذائي لـ 80 بالمائة من العائلات.

ويشير الخبراء إلى أن المعكرونة التقليدية مع ذلك لا تطابق دائما معايير النظام الغذائي الصحي ونمط الحياة الصحي. لذلك وفقا لهم، يمكن أن تصبح المعكرونة المصنوعة من دقيق الشيقم بديلا صحيا للمصنوعة من دقيق القمح والجودار.

المصدر: لينتا. رو
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