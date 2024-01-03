احتقان الأنف وعلاجه بالأعشاب الطبية

اضافة اعلان

عمان- احتقان الأنف أو انسداده والذي يمتاز بتراكم المخاط، وألم الجيوب وتورم الأنسجة الأنفية، غالبًا ما يكون عرض لمشكلة صحية أخرى، مثل عدوى الجيوب أو نزلات البرد (Common cold).ويمكن اتباع طرق منزلية للتخلص من احتقان الأنف وانسداده، وهي:1. خل التفاح (Apple vinegar)يعد خل التفاح أحد أفضل العلاجات السريعة للتخلص من انسداد الأنف، فهو يعمل على تفتيت المخاط المتراكم، كما يحتوي على مادة البوتاسيوم التي تساعد بدورها في علاج سيلان الأنف.ويحضر من خلال؛ مزج ملعقتين كبيرتين من خل التفاح الخام مع ملعقة كبيرة من العسل الخام في كوب من الماء الدافئ، واشربه لبضعة أيام بمعدل (3-2) مرات يوميًا.بإمكانك أيضًا وضع كمية متساوية من الماء وخل التفاح الخام في وعاء على النار حتى يغلي، ثم قم باستنشاق البخار الناتج من الخليط، تأكد من إغلاق عينيك جرب هذا بمعدل (2 - 3) مرات يوميًا.2. الثوم (Garlic)الثوم هو أحد أفضل طرق العلاج المنزلي للحد من احتقان الأنف، فخصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات تساعد على مكافحة عدوى الجهاز التنفسي التي تسبب الانسداد.ما عليك سوى تناول الثوم الطازج، أو القيام بغلي (2-3) حبات من الثوم في وعاء يحوي كوبا واحدا من الماء ويفضل إضافة ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم لزيادة فعالية المزيج، ثم تناوله مرتين يوميًا.لتحضيره، قم بغلي المكونات الآتية؛ بعد مزجها في وعاء: (كوب من عصير الطماطم، وحبتان من الثوم المقطع، و3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من الفلفل الحار، ورشة من الملح).تناول هذا المشروب الساخن مرتين يوميًا.3. استنشاق البخاراستنشاق البخار هو علاج آخر شائع للتخفيف الفوري من احتقان الأنف، وطارد طبيعي للمخاط ومعيقات الجهاز التنفسي.يمكنك استخدام أي من هذه العلاجات من (2-4) مرات يوميًا: وهي كالآتي:ضع منشفة فوق رأسك لتساعدك على احتجاز البخار ورأسك بعيدًا عن الماء بمسافة ذراع واحدة، ضف بضع من أوراق النعناع أو شجر الكين إلى الماء المغلي، ثم استنشق البخار لمدة 10 دقائق.كما أنه لا ينصح عمومًا باستنشاق البخار للنساء الحوامل، ومن يعانون من اضطرابات الجهاز العصبي المركزي، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مرضى القلب، إضافة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة بسبب مخاطر السماط.4. غسل الأنف بالمحلول الملحي (Salt saline)يمكن أن تستخدم محلولا ملحيا لعلاج احتقان الأنف، فهو يساعد في إخراج المخاط والمهيجات من الممرات الأنفية ويعطيك نتائج ممتازة.لتحضير المحلول الملحي: قم بمزج ملعقة صغيرة من الملح غير المعالج باليود، الملح المعالج باليود يمكن أن يسبب تهيج في الممرات الأنفية، في كوبين من الماء المقطر الدافئ.ضع محلول الملح في راحة يدك بعد غسلها جيدًا واستنشاقه بواسطة إحدى فتحات الأنف، كرر أي من هذه الطرق مرة أو مرتين يوميًا لبضعة أيام.5. الفلفل الحاريعد الفلفل الحار فعالًا للغاية في تخفيف احتقان الأنف والتهاب الجيوب، فمادة الكابسيسين (Capsaicin) المستخلصة من الفلفل الحار تعمل على تحفيز سيلان الأنف للتخلص من المخاط المتراكم والمواد المسببة للحساسية في الجيوب الأنفية.قم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار إلى ملعقة كبيرة من العسل ثم تناوله مرات عدة يوميًا، هناك خيار آخر هو الاستعانة بقطنة تنظيف الأذن بعد إضافة القليل من مسحوق الفلفل إليها، ثم إدخالها بعناية إلى الأنف للحث على العطس ومسح الجيوب الأنفية، وقد تشعر في البداية بالحرق، لكنه يمرر بسرعة كرر ذلك (2-3) مرات يوميًا.6. استخدام بعض المضادات الحيويةوهو مضاد للاحتقان شائع الاستخدام دون وصفة طبية، يتكون من زيت الكافور والمنثول الذي يساعد على إزالة الانسداد وجعل التنفس سهلًا ومريحًا.قم بدهن المرهم بلطف في منطقة الحلق والصدر والظهرر قبل النوم، أو ضع كمية قليلة من المرهم في ماء مغلي، ثم قم باستنشاق البخار الناجم لبضعة دقائق، كرر العملية حسب الحاجة.7. الزنجبيل (Ginger)هو علاج آخر فعال وسهل لاحتقان الأنف، لامتلاكه مضادات الأكسدة العالية التي تساعد على تثبيط إفراز المخاط والحفاظ على الحركة الهدبية الأنفية.8. الكركم (Turmeric)الكركم يعمل كمضاد للجراثيم والالتهابات ويساعد على تقليل تورم والتهاب الممرات الأنفية، مما يجعله علاجا منزليًا آخر فعالا لاحتقان الأنف، يمكنك مزج ملعقة صغيرة من الكركم أثناء قيامك بغلي كوب من الحليب لمدة 5 دقائق ثم تناوله يوميًا مع القليل من العسل.تستطيع مزج ملعقتين كبيرتين من الكركم مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون والعسل ورشة من الفلفل الحار وتناوله مرة أو مرتين يوميًا.الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة