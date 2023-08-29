الثلاثاء 29 آب 2023
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احذري.. أطعمة لا ينبغي طهيها في المقلاة الهوائية

المقلاة الهوائية
المقلاة الهوائية
تستخدم المقلاة الهوائية الشهيرة الهواء الساخن بدلا من الزيت الساخن لطهي الأطعمة، ما يوفر بديلا سريعا وصحيا للمقالي العادية.

ومع ذلك، في حين أنه يمكن استخدام الجهاز لطهي عدد من الأطعمة، بما في ذلك رقائق البطاطس والبيتزا والفلافل، إلا أن هناك العديد من المنتجات الأخرى غير المناسبة.اضافة اعلان

وكشف موقع Which عن قائمة تضم سبعة أطعمة مشهورة لا يجب عليك طهيها أبدا في المقلاة الهوائية، وتشمل:

1- الفشار

إذا كنت تخطط لمشاهدة فيلم، فقد تميل إلى وضع بعض حبات الفشار (البوشار) في المقلاة الهوائية، مع ذلك ينصح باستخدام الميكروويف بدلا من ذلك أو قد تنتظر بعض الوقت.

وأوضح أن "طهي الفشار في مقلاة الهواء قد لا ينجح لأن معظم مقالي الهواء لا تصل إلى درجة حرارة عالية بما يكفي لتفجير حبات الفشار. الميكروويف الجيد سيقوم بعمل أفضل بكثير".

2- المعكرونة

ليس من المستغرب أنه لا يمكنك استخدام المقلاة الهوائية لطهي المعكرونة النيئة، لأنك تحتاج إلى وضعها في الماء المغلي.

وعلى الرغم من أن طهي صلصة المعكرونة في مقلاة هوائية أمر ممكن من الناحية الفنية، فمن المحتمل أن يصبح الأمر فوضويا للغاية.

3- الخبز المحمص

يمكن للمقلاة الهوائية أن تجفف الخبز ويمكن أن يعلق الفتات في القاع أثناء الطهي.

4- الأرز

يتطلب طهي الأرز من الصفر استخدام الماء، لذا فإن المقلاة الهوائية ليست مناسبة.

5- الخضر الطازجة

تعرف أوراق الخس واللفت والسبانخ بكونها خفيفة الوزن لدرجة أنه من المحتمل أن يتم نفخها حول المقلاة الهوائية، ما يخلق فوضى أكثر من مجرد وجبة خفيفة لذيذة.

6- الجبن

في حين أن منتجات الجبن المجمدة مثل قطع الجبن المقلية أو أصابع الموزاريلا جيدة للطهي في المقلاة الهوائية، فمن الأفضل تجنب استخدام أي جبن طازج، لأن لديه درجة حرارة انصهار منخفضة، ما يعني أنه يمكن أن يحترق بسرعة.

7- دجاجة كاملة

ما لم يكن لديك مقلاة هوائية ضخمة، تجنب وضع دجاجة كاملة فيها، إذ تحتاج مقالي الهواء إلى مساحة كافية للسماح للهواء الساخن بالدوران، وستشغل الدجاجة الكاملة مساحة كبيرة جدا للسماح بحدوث ذلك.

وهذا يعني أن الدجاجة الكاملة من المحتمل أن تحترق من الخارج، وتبقى نيئة من الداخل. -وكالات

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