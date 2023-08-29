احذري.. أطعمة لا ينبغي طهيها في المقلاة الهوائية

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1- الفشار



2- المعكرونة



3- الخبز المحمص



4- الأرز



5- الخضر الطازجة



6- الجبن



7- دجاجة كاملة



ومع ذلك، في حين أنه يمكن استخدام الجهاز لطهي عدد من الأطعمة، بما في ذلك رقائق البطاطس والبيتزا والفلافل، إلا أن هناك العديد من المنتجات الأخرى غير المناسبة.وكشف موقع Which عن قائمة تضم سبعة أطعمة مشهورة لا يجب عليك طهيها أبدا في المقلاة الهوائية، وتشمل:إذا كنت تخطط لمشاهدة فيلم، فقد تميل إلى وضع بعض حبات الفشار (البوشار) في المقلاة الهوائية، مع ذلك ينصح باستخدام الميكروويف بدلا من ذلك أو قد تنتظر بعض الوقت.وأوضح أن "طهي الفشار في مقلاة الهواء قد لا ينجح لأن معظم مقالي الهواء لا تصل إلى درجة حرارة عالية بما يكفي لتفجير حبات الفشار. الميكروويف الجيد سيقوم بعمل أفضل بكثير".ليس من المستغرب أنه لا يمكنك استخدام المقلاة الهوائية لطهي المعكرونة النيئة، لأنك تحتاج إلى وضعها في الماء المغلي.وعلى الرغم من أن طهي صلصة المعكرونة في مقلاة هوائية أمر ممكن من الناحية الفنية، فمن المحتمل أن يصبح الأمر فوضويا للغاية.يمكن للمقلاة الهوائية أن تجفف الخبز ويمكن أن يعلق الفتات في القاع أثناء الطهي.يتطلب طهي الأرز من الصفر استخدام الماء، لذا فإن المقلاة الهوائية ليست مناسبة.تعرف أوراق الخس واللفت والسبانخ بكونها خفيفة الوزن لدرجة أنه من المحتمل أن يتم نفخها حول المقلاة الهوائية، ما يخلق فوضى أكثر من مجرد وجبة خفيفة لذيذة.في حين أن منتجات الجبن المجمدة مثل قطع الجبن المقلية أو أصابع الموزاريلا جيدة للطهي في المقلاة الهوائية، فمن الأفضل تجنب استخدام أي جبن طازج، لأن لديه درجة حرارة انصهار منخفضة، ما يعني أنه يمكن أن يحترق بسرعة.ما لم يكن لديك مقلاة هوائية ضخمة، تجنب وضع دجاجة كاملة فيها، إذ تحتاج مقالي الهواء إلى مساحة كافية للسماح للهواء الساخن بالدوران، وستشغل الدجاجة الكاملة مساحة كبيرة جدا للسماح بحدوث ذلك.وهذا يعني أن الدجاجة الكاملة من المحتمل أن تحترق من الخارج، وتبقى نيئة من الداخل. -وكالات