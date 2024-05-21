احذري! هذه العلامات قد تشير لإصابتك بسرطان المبيض

سرطان المبيض هو سرطان يبدأ في الأعضاء التناسلية الأنثوية التي تنتج البويضات، والمعروفة باسم المبيضين، ويمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، مثل آلام البطن والانتفاخ وغيرها.

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يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، العلامات الـ 10 الشائعة لسرطان المبيض، وفقاً لما نشره موقع "Health Shots".





أسباب الإصابة بسرطان المبيض



السبب الدقيق لسرطان المبيض ليس مفهومًا تمامًا، ولكن تم تحديد العديد من عوامل الخطر التي يمكن أن تعرض النساء لخطر الإصابة به، والتي تتمثل فيما يلي:



- النساء فوق سن الخمسين.

- تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المبيض أو الثدي.

- بدء الدورة الشهرية في سن مبكرة.

- الخضوع للعلاج بالهرمونات البديلة (HRT).

- زيادة الوزن أو السمنة.

- الحالات الطبية مثل التهاب بطانة الرحم.

- التدخين.

- استخدام بودرة التلك.



أعراض سرطان المبيض



أعراض سرطان المبيض الأكثر شيوعًا هي آلام الحوض والبطن، حيث تقول العديد من النساء المصابات بسرطان المبيض أن الألم كان أحد الأعراض الأولى التي يعانين منها.



ويمكن أن يكون الألم مستمرًا وغالبًا ما يوصف بأنه ألم خفيف أو ضغط يمكن أن يكون ثابتًا أو يأتي ويختفي.



2- الانتفاخ

الانتفاخ هو علامة ملحوظة أخرى لسرطان المبيض المتقدم، وقد يكون هذا الانتفاخ مستمرًا وغير مرتبط بالأكل أو الدورة الشهرية.



ومع ذلك، يمكن أن يكون الانتفاخ أحد أعراض حالات أخرى، مثل مشاكل الجهاز الهضمي.



3- فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن بشكل كبير وغير مبرر، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل آلام البطن أو الانتفاخ، قد يكون علامة على الإصابة بسرطان المبيض.



ويمكن أن يحدث فقدان الوزن بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك فقدان الشهية والتغيرات في عملية التمثيل الغذائي.



4- تغيرات في عادات الأمعاء

يمكن أن تحدث تغيرات في عادات الأمعاء، مثل الإمساك أو الإسهال أو تغيرات في حجم أو شكل البراز، لدى النساء المصابات بسرطان المبيض، وفقًا لدراسة نشرتها شبكة JAMA، وقد وتكون هذه التغييرات ناجمة عن ورم يضغط على الأمعاء أو يتداخل مع وظيفة الأمعاء الطبيعية.



5- التعب

في حين أن سرطان المبيض في المراحل المبكرة قد لا يسبب أي أعراض ملحوظة، إلا أنه قد يعاني من التعب.



ويتسبب سرطان المبيض في الشعور بالتعب الشديد أو نقص الطاقة الذي لا يخففه الراحة، وقد يؤثر ذلك أيضًا على استجابة الجسم المناعية للسرطان.



6- آلام الظهر

من الأعراض الشائعة لسرطان المبيض والتي يمكن إهمالها بسهولة هي آلام الظهر، وقد يكون هذا الألم مستمرًا ويتفاقم بمرور الوقت.



7- التبول المتكرر أو العاجل

يشير قسم الأورام السريري والانتقالي إلى التبول المتكرر أو العاجل كأحد أعراض سرطان المبيض.



ومع ذلك، يمكن أن يكون التبول المتكرر أيضًا علامة على عدوى المسالك البولية (UTI) التي يمكن علاجها بسهولة بالمضادات الحيوية.



8- فقدان الشهية

كشفت دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب أن بعض النساء المصابات بسرطان المبيض قد يعانين من فقدان الشهية أو يشعرن بالشبع بسرعة عند تناول الطعام، حتى لو لم يتناولن الكثير من الطعام.



ويمكن أن يحدث هذا الإحساس، المعروف بالشبع المبكر، بسبب وجود ورم يضغط على المعدة أو الأمعاء.



9- إفرازات مهبلية أو نزيف غير طبيعي

يمكن أن يؤثر سرطان المبيض على الإفرازات المهبلية أو يسبب نزيفًا غير طبيعي عن طريق الإخلال بالتوازن الهرموني في الجسم، وفقًا لدراسة نشرت في BMC Cancer.



ويمكن أن تنتج أورام المبيض هرمونات تحفز بطانة الرحم، مما يؤدي إلى نزيف غير منتظم أو غير طبيعي.



10- تغيرات في الدورة الشهرية

يمكن أن يسبب سرطان المبيض تغيرات في الدورة الشهرية، مثل عدم انتظام الدورة الشهرية، أو النزيف غير الطبيعي، أو النزيف بعد انقطاع الطمث لدى النساء، وقد تكون هذه التغيرات بسبب الاختلالات الهرمونية الناجمة عن سرطان المبيض أو وجود ورم في المبيضين.





علاج سرطان المبيض



على الرغم من أن سرطان المبيض منتشر بين النساء، إلا أنه حالة قابلة للعلاج، ويتضمن علاجه عادة إجراء عملية جراحية، والتي قد تشمل إزالة أحد المبيضين أو كليهما، أو في الحالات الأكثر خطورة، إزالة كل من المبيضين والرحم.



وبالإضافة إلى ذلك، العلاج الكيميائي هو خيار يتضمن استخدام الأدوية لقتل الخلايا سريعة النمو في الجسم، بما في ذلك الخلايا السرطانية.



وعلاوة على ذلك، فإن العلاجات المستهدفة التي تشمل أدوية لتحديد الخلايا السرطانية ومهاجمتها تستخدم أيضًا لعلاج سرطان المبيض.

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