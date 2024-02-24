السبت 24 شباط 2024
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احذر! الصداع الصباحي عرض لهذه الأمراض

امرأة مصابة بالصداع- تعبيرية
امرأة مصابة بالصداع- تعبيرية

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني المصري، من التهاون مع الصداع الذي يداهم الإنسان عند الاستيقاظ من النوم صباحًا.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الشعور بالصداع عند الاستيقاظ من النوم قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض.

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وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الصداع الصباحي قد ينذر بخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، خاصةً إذا كان الألم يحدث خلف الرأس وفوق الأذنين مباشرة.


وشدد على ضرورة الإسراع في زيارة الطبيب، إذا كان الصداع الصباحي مصحوبًا بزغللة العين والرغبة في التقيؤ، لأنه قد يكون مؤشرًا على الإصابة بارتفاع ضغط المخ.


وكشف موافي أن ارتفاع ضغط المخ يزداد سوءًا عند الاستلقاء على الظهر، لذلك يعاني المصابون به من الصداع فور الاستيقاظ من النوم.


واختتم حديثه بالإشارة إلى وجود أمراض دماغية أخرى تسبب الصداع وزغللة العين والقيء في نفس الوقت، مثل السرطان المخ والتهاب الدماغ.


ويرجى العلم أن الصداع الصباحي قد يحدث لأسباب مرضية غير ارتفاغ ضغط الدم والمخ، يمكنك الاطلاع عليها من هنا. -الكونسلتو

 

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