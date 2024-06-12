 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

احذر! غسول فم شهير قد يصيبك بالسرطان

غسول فم
غسول فم

هناك نوع من غسول الفم، يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء والأمعاء عند استعماله، بحسب دراسة حديثة أجراها معهد الطب الإستوائي ITM.

اضافة اعلان


وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة "علم الأحياء الدقيقة الطبية"، أن الغسول الطبي الذي يحتوي على الكحول -رغم فعاليته في القضاء على رائحة النفس الكريهة والوقاية من التهاب اللثة- يزيد من بكتيريا خطيرة في الفم.


ووجد الباحثون أن هناك نوعين من البكتيريا كانا أكثر وفرة في الفم بعد مرور 3 أشهر من مضمضة الفم بالغسول الطبي الغني بالكحول، هما "Fusobacterium nucleatum وstreptococcus anginosus".


واكتشف باحثو الدراسة أن هناك علاقة بين زيادة هذين النوعين من البكتيريا في الفم وارتفاع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والمريء، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".


في المقابل، سجل الفريق البحثي انخفاضًا ملحوظًا في مجموعة من البكتيريا، تساعد بصورة أساسية على تنظيم ضغط الدم، تدعى "actinobacteria".

 

اقرأ أيضاً: 

وسط مزاعم علماء بريطانيين ..هل يحمي غسول الفم حقا من "كوفيد 19"؟

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عصير شمندر

عصير الشمندر للنساء.. كنز صحي لا يعوض

منذ 39 دقيقة
خلايا سرطانية

هذا الجيل الأكثر عرضة للسرطان

منذ23 ساعة
الصيام المتقطع

البروتين والصيام المتقطع يقضيان على السمنة

منذ23 ساعة
حليب وشوكلاتة

حتى بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها.. 10 أطعمة يمكنك تناولها

منذ23 ساعة
طفل بالطائرة

حيلتان لتهدئة الأطفال عند الإقلاع والهبوط

منذ24 ساعة
برغر

تشعر بالأرق وتعاني من أمراض القلب؟ السبب قد يكون “البرغر”

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 2

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام الحرب أخطر من صورها

ماهر أبو طير |اليوم

الخطاب الذهبي في اليوبيل الفضي

زيدون الحديد |اليوم

صفقة غزة: ألغام برسم التفجير

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات | منذ13 ساعة
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 