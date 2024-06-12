احذر! غسول فم شهير قد يصيبك بالسرطان

هناك نوع من غسول الفم، يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء والأمعاء عند استعماله، بحسب دراسة حديثة أجراها معهد الطب الإستوائي ITM.

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وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة "علم الأحياء الدقيقة الطبية"، أن الغسول الطبي الذي يحتوي على الكحول -رغم فعاليته في القضاء على رائحة النفس الكريهة والوقاية من التهاب اللثة- يزيد من بكتيريا خطيرة في الفم.



ووجد الباحثون أن هناك نوعين من البكتيريا كانا أكثر وفرة في الفم بعد مرور 3 أشهر من مضمضة الفم بالغسول الطبي الغني بالكحول، هما "Fusobacterium nucleatum وstreptococcus anginosus".



واكتشف باحثو الدراسة أن هناك علاقة بين زيادة هذين النوعين من البكتيريا في الفم وارتفاع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والمريء، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".



في المقابل، سجل الفريق البحثي انخفاضًا ملحوظًا في مجموعة من البكتيريا، تساعد بصورة أساسية على تنظيم ضغط الدم، تدعى "actinobacteria".

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