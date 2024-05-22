 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

احذر.. قد يأتيك السرطان من داخل سيارتك

سيارة
سيارة

كشفت دراسة علمية، أن الهواء داخل السيارة قد يحتوي على مواد كيماوية تنطوي على أضرار بالغة بالصحة.

وأوضحت الدراسة؛ التي أوردها الموقع الإلكتروني (هيلث داي) المتخصص في الأبحاث الطبية والصحية، أن هذه المواد، التي يشتبه أنها من مسببات السرطان، تسمى مثبطات اللهب وتضاف إلى الأسفنج الذي يستخدم لصناعة مقاعد السيارات.

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وتهدف هذه المواد إلى السيطرة على النيران في حالة اشتعال السيارة، بحسب معايير السلامة المعمول بها في الولايات المتحدة.


وتوصلت الدراسة، إلى أن معظم السيارات تحتوي على أنواع أخرى من مثبطات اللهب، وأن بعض هذه المواد تؤثر سلبيا على الأنسجة العصبية والإنجابية لدى البشر.

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