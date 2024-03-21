الخميس 21 آذار 2024
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احذر.. مشروبات الدايت تهدد قلبك بمشكلة خطيرة

خطر الإصابة بالرجفان الأذيني يرتبط بتناول لترين أو أكثر من مشروبات الدايت أسبوعيًا
خطر الإصابة بالرجفان الأذيني يرتبط بتناول لترين أو أكثر من مشروبات الدايت أسبوعيًا

رغم فعالية مشروبات الدايت في عدم زيادة الوزن أثناء الرجيم، ولكن الإفراط فيها قد يؤدي إلى الإصابة بمشكلة خطيرة في القلب، بحسب دراسة حديثة.

وأظهرت الدراسة أن تناول مشروبات الدايت أسبوعيًا بكميات كبيرة يزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، بنسبة قد تصل إلى 20%.

والرجفان الأذيني عبارة حالة مرضية تؤدي إلى تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب لفترات قصيرة عند بعض مرضى أو تستمر هذه النوبات بشكل دائم لدى آخرين.
ويعاني ما يقرب من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من الرجفان الأذيني، وفقًا لموقع "الشرق الأوسط"، نقلًا عن شبكة CNN.

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وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة المثيرة للقلق بعد تحليل بيانات 202 ألف شخص مسجلة في البنك الحيوي "بيوبانك"، وهو قاعدة بحثية تتضمن المعلومات الرواثية والصحية لما يزيد عن نصف مليون بريطاني.


ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بالرجفان الأذيني يرتبط بتناول لترين أو أكثر من مشروبات الدايت أسبوعيًا، بينما الأشخاص المعتادين على تناول نفس الكمية من المشروبات التي تحتوي على السكر المضاف كانوا أكثر عرضة للإصابة بنسبة 10%.


في المقابل، تبين للباحثين أن شرب كمية مماثلة من العصائر الطازجة غير المحلاة ساهم في انخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأثيني بنسبة 8%.


وجاء في نتائج الدراسة أن النساء والأطفال والبدناء ومرضى السكري من النوع الثاني أكثر الفئات المستهلكة لمشروبات الدايت.

 

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