احذر منه! أسوأ طعام يسبب الصداع النصفي

قال الدكتور دانييل ويلهور، طبيب الأعصاب وأخصائي الصداع النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الشوكولاتة تتميز بمذاقها اللذيذ، في حين تعتبر محفزًا للصداع النصفي بشكل قوي، برغم ما يعتقده البعض أنها تخفف الألم.



وأضاف ويلهور، أنه من المعتقد أن الكاكاو يؤثر على إطلاق السيروتونين، مما قد يساهم في الإصابة بنوبات الصداع النصفي، حسبما نشر موقع "Mirror".



وتابع طبيب الأعصاب: "على الرغم من أن الشوكولاتة تحتوي على السيروتونين والتربتوفان، مع مستويات أعلى من الكاكاو بنسبة 85% إلا أن الدراسات الحالية لم تؤكد وجود صلة مباشرة بينها وبين نوبات الصداع النصفي."

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ونصح بضرورة تجنب التوتر والحفاظ على ترطيب الجسم عن طريق شرب كمية وفيرة من المياه، والتأكد من الحصول على قسط كافي من النوم وتجنب الأضواء الساطعة، وذلك للحد من خطر الإصابة بالصداع النصفي.



ولا يعرف الخبراء حتى الآن الأسباب الواضحة وراء الإصابة بنوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص دون غيرهم، في حين يشيرون إلى وجود بعض الأدلة حول وجود تاريخ عائلي مرضي يزيد مخاطر التعرض لهذه الحالة، بجانب الضغط العصبي والتوتر المستمر.



غالبًا ما يؤدي الصداع النصفي إلى الشعور بألم شديد على شكل إحساس بالخفقان في الرأس، ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 3 أيام.



وتشمل الأعراض المبكرة للتعرض لنوبة صداع نصفي: الشعور بالدوار، وصعوبة التحدث، وتغيرات في الحالة المزاجية اعتمادًا على نوع الصداع النصفي الذي يعاني منه الشخص. -وكالات

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