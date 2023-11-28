ارتفاع معدل الوزن الزائد عند أطفال الأردن بنسبة 9 %

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ارتفع معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون سن الخامسة للعام الحالي بنسبة 9 بالمئة، مقابل 4 بالمئة في المسح الذي أجري عام 2012، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.وأشارت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023، الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة، الى استقرار معدل انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة عند مستوى 8 بالمئة، مقارنة مع آخر مسح في عام 2012، في حين انخفض هذا المؤشر مقارنة مع سنة الأساس لعمر هذا المؤشر والذي سجل حينها معدل 11 بالمئة عام 1997.أما بالنسبة للهزال، استقر هذا المؤشر منذ عام 1997 حتى العام الحالي عند 2 بالمئة للأطفال دون سن الخامسة.وحول تغذية الرضع والأطفال الصغار، أظهر المسح أن 34 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-23 شهراً، تلقوا الرضاعة الطبيعية خلال ساعة واحدة من الولادة.كما يعتمد 24 بالمئة من الأطفال دون سن 6 أشهر على الرضاعة الطبيعية، في حين أن 42 بالمئة من الأطفال الذين أعمارهم بين 6-23 شهراً يتم تغذيتهم بالحد الأدنى من التنوع الغذائي.وأظهر المسح، انخفاضا في الرضاعة الطبيعية المحضة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-5 أشهر، لتصل إلى 24 بالمئة خلال العام الحالي، مقابل 39 بالمئة في عام 1990.وأشارت النتائج، إلى أن ما يقرب ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-59 شهراً يعانون من فقر الدم، بما في ذلك 19 بالمئة يعانون من فقر الدم الخفيف، و13 بالمئة يعانون من فقر الدم المعتدل، وأقل من 1 بالمئة يعانون من فقر الدم الشديد.وبقي معدل انتشار فقر الدم بين الأطفال الأردنيين دون تغيير إلى حد كبير بين عامي 2002 و2023، حيث انخفض بشكل طفيف من 34 بالمئة إلى 32 بالمئة.وفيما يتعلق بوفيات الأطفال، أظهرت النتائج ان هناك 14 وفاة لكل 1000 ولادة حية، وبلغ معدل وفيات الأطفال دون 12 شهرا وفاة واحدة لكل 1000 طفل، في حين بلغ المعدل الإجمالي لوفيات الأطفال دون سن الخامسة 15وفاة لكل 1000 مولود حي، كما بلغ معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة 9 وفيات لكل 1000 مولود حي، وبلغ معدل وفيات ما بعد الولادة 6 وفيات لكل 1000 مولود حي.وبحسب النتائج، هناك انخفاض في معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة مع مرور الوقت، من 21 وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 1990 إلى 9 وفيات لكل 1000 مولود حي في عام 2023، وخلال نفس الفترة، انخفض معدل وفيات الرضع من 34 إلى 14 وفاة لكل 1000 مولود حي، في حين انخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة من 34 إلى 14 وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2023، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 39 إلى 15 وفاة لكل 1000 مولود حي.وأوضحت نتائج المسح، أن 92 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-23 شهراً، تلقوا جميع التطعيمات الأساسية في وقت ما قبل المسح، وتم تطعيم 78 بالمئة منهم بشكل كامل حسب الجدول الوطني.(بترا) - وعد ربابعة