الإثنين 14 آب 2023
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استشارية تغذية تقدم نصائح بأفضل الأطعمة خلال موجات الحر

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عصائر طبيعية

أوضحت استشارية التغذية العلاجية، ربى العباسي، للأردنيين الأغذية التي يجب تناولها والإكثار منها خلال موجات الحرّ، والأطعمة التي يجب التخفيف منها قدر المستطاع.
وقالت العباسي لـ"الغد"، إن طعام الإنسان تتغير طبيعته قليلًا، بتغير الظروف الجوية كموجات الحر أو البرد، فبعض الأطعمة نكثر منها خلال الشتاء ولكنها قد تختفي خلال الصيف كـ"الشوربات مثلًا".

وقدمت استشارية التغذية العلاجية، مجموعة نصائح غذائية للأردنيين عبر "الغد".

النصيحة الأهم:

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* يجب أن يشرب الإنسان الماء بكثرة خلال موجات الحر، 3 لتر مياه
* وفي حال ممارسة الرياضة يجب أن يشرب الإنسان أكثر من 3 لتر مياه

الأغذية التي ينصح بها وتعطي ترطيبا أكثر وتخفف حرارة الجسم:


- المشروبات التي تعتمد على المياه ولا يوجد بها سكريات كثيرة.
- العصائر الطبيعية بكافة أنواعها.
- الموز والعنب اللذان يحسنان قدرة الجسم على الاحتفاظ بالماء.
- البطيخ: يعتبر أفضل خيار للصيف لاحتوائه على نسبة عالية من المياه.
- السلطات الطازجة: (الفواكه والخضار) فهي تساعد على تبريد الجسم كما أنها غنية بالفيتامينات.
- البروتينات ويجب أن تكون مشوية.
- الشاي: يوسع الأوعية الدموية ثم يسهم في تخفيف حرارة الجسم.

الأغذية التي يجب الابتعاد عنها:


- المنبهات بكافة أنواعها
- الشوربات وهي ترفع حرارة الجسم
- الوجبات الدسمة
- الأطعمة المبهرة والمقالي، التي تستعين بمياه أكثر
- الوجبات التي تحتوي على نسبة دهون عالية

وأكدت العباسي ضرورة الاعتدال في تناول الأغذية، وتحديدًا الفترة المسائية، حتى لا يصاب الشخص بالتخمة، حتى لا يطلب الجسم المزيد من المياه.

 

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