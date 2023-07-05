الأربعاء 05 تموز 2023
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اكتشاف نوع فرعي من الاكتئاب.. قد يغير التشخيص والعلاج

اكتشاف نوع فرعي من الاكتئاب.. قد يغير التشخيص والعلاج
اكتشاف نوع فرعي من الاكتئاب.. قد يغير التشخيص والعلاج
دبي - لأول مرة، حدد فريق من العلماء نوعًا فرعيًا جديدًا من الاكتئاب يتضمن خللًا إدراكيًا أكثر وضوحًا، والذي يفتقد أي علامة على المساعدة على تخفيف أعراضه بالعلاجات الحالية، بحسب ما نشره موقع "New Atlas".اضافة اعلان
صعوبة التخطيط للمستقبل
وفقًا لما جاء في تقرير بدورية "JAMA Network Open"، استخدم باحثون في ستانفورد ميديسن استطلاعات واختبارات وتصوير للدماغ لرسم مخطط للضعف الإدراكي، والذي يتميز بسلوكيات مثل صعوبة التخطيط للمستقبل وعدم ضبط النفس وضعف التركيز ومشاكل أخرى تتعلق بالوظيفة التنفيذية.
في حين أنه من المعروف عن صعوبات الوظيفة التنفيذية أنها عامل في اضطراب الاكتئاب الشديد لبعض الوقت، يجادل العلماء بأنه بالنسبة لما يصل إلى 27 % من المرضى، فإن معظم الأدوية الحالية لا تستهدف المشكلة المهيمنة. على الرغم من كونهم أقلية، إلا أن تلك النسبة المئوية تمثل، على سبيل المثال، حوالي خمسة ملايين شخص يعانون من الاكتئاب في الولايات المتحدة.
أدوية وعلاجات قليلة الفعالية
قالت ليان ويليامز، كبيرة الباحثين وأستاذة الطب النفسي والعلوم السلوكية: "يظهر الاكتئاب بطرق مختلفة لدى أشخاص مختلفين، لكن إيجاد القواسم المشتركة -مثل الملامح المتشابهة لوظيفة الدماغ- يساعد المهنيين الطبيين على علاج المشاركين بفعالية من خلال الرعاية الفردية".
بشكل عام، يتم وصف مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية SSRI، لكنها أقل فعالية في مساعدة الخلل الوظيفي الإدراكي.
في سياق الدراسة الجديدة، تم إعطاء 1008 بالغين يعانون من اضطراب اكتئابي كبير غير معالج أحد مضادات الاكتئاب الثلاثة الشائعة، وهي إسكيتالوبرام (المعروف أيضًا باسم ليكسابرو) وسيرترالين (زولوفت)، الذي يعمل على السيروتونين، وفينلافاكسين- XR (إيفكسور)، الذي يعمل على كل من السيروتونين والنوربينفرين.
ضعف إدراكي أكثر أهمية
وبعد ثمانية أسابيع، أكمل 712 مشاركا الدراسة، بعدما خضعوا قبل وبعد التجربة لمسح تم إجراؤه بواسطة الطبيب وتقييمه ذاتيًا لقياس مستويات الأعراض المختلفة، إضافة إلى السلوكيات مثل التغيرات في النوم أو الأكل والآثار الاجتماعية والحياة العملية. كما خضع المشاركون لاختبارات معرفية تقيس وظائف المخ مثل الذاكرة العاملة وسرعة اتخاذ القرار والاهتمام المستمر.
كما تم فحص أدمغة 96 من المشاركين عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي fMRI، حيث سمح اختبار رد الفعل للعلماء بمراقبة نشاط الدماغ مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من الاكتئاب.
اكتشف الباحثون أن 27 % من المشاركين يعانون من ضعف إدراكي أكثر أهمية ونشاطًا منخفضًا في مناطق معينة من الدماغ الأمامية -وبالتحديد، قشرة الفص الجبهي الظهرية والمناطق الحزامية الأمامية الظهرية. كما أظهروا قليلا من التحسن نتيجة لتعاطي مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية.
الرنين المغناطيسي الوظيفي
قالت الدكتورة لورا هاك، وهي باحثة رئيسية في الدراسة وأستاذة مساعدة في الطب النفسي والعلوم السلوكية "إن هذه الدراسة مهمة لأن الأطباء النفسيين لديهم أدوات قياس قليلة للاكتئاب للمساعدة على اتخاذ قرارات العلاج. إنها في الغالب تدلي بملاحظات وتدابير تقرير ذاتي. كما يعد التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أثناء أداء المهام المعرفية أمرا جديدا إلى حد ما في دراسات علاج الاكتئاب".
تحفيز مغناطيسي عبر الجمجمة
يأمل الباحثون في إمكانية تطوير الاختبارات لاكتشاف هذا الاضطراب وتغيير العلاج لتناسب هذا النوع الفرعي من اضطراب الاكتئاب الشديد بشكل أفضل.
وقالت ويليامز: "تتمثل أحد التحديات الكبيرة في إيجاد طريقة جديدة لمعالجة ما هو حاليًا عملية التجربة والخطأ حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من التحسن بشكل أسرع. إن إدخال هذه التدابير المعرفية الموضوعية مثل التصوير سيضمن أننا لا نستخدم العلاج نفسه مع كل مريض".
المعاناة وفقدان الأمل
قالت الباحثة هاك، إنها تشاهد "بانتظام المعاناة وفقدان الأمل، الذي يحدث عندما يمر (بعض المرضى) بعملية التجربة والخطأ في التشخيص. وذلك لأن الأطباء يبدؤون بوصف الأدوية، التي توفر آلية العمل نفسها لكل شخص مصاب بالاكتئاب، على الرغم من أن الاكتئاب غير متجانس تمامًا"، معربة عن اعتقادها أن نتائج الدراسة "يمكن أن تساعد على تغيير ذلك".-(العربية نت)
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