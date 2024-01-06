الأدوية الخافضة للكوليسترول.. هل تحمل آثارا جانبية؟

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عمان - تعد الأدوية الخافضة للكوليسترول فعالة في خفض الكوليستيرول والحماية من النوبة القلبية والسكتة الدماغية وذلك على الرغم من أنها قد تؤدي إلى آثار جانبية لدى بعض الأشخاص.عادة ما يصف الأطباء الأدوية الخافضة للكوليسترول لمرضى ارتفاع الكوليسترول. فتعمل هذه الأدوية على خفض مستوى الكوليسترول الكلي؛ ومن ثم تقليل احتمالية الإصابة بنوبة قلبية أو السكتة الدماغية.من أنواع الأدوية الخافضة للكوليسترول أتورفاستاتين (Lipitor)، وفلوفاستاتين (Lescol XL)، ولوفاستاتين (Altoprev)، وبيتافستاتين (Livalo)، وبرافاستاتين، وروسوفاستاتين (Crestor)، وسيمفاستاتين (Zocor).يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بدرجة كبيرة إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث تعمل الأدوية الخافضة للكوليسترول على إعاقة إنزيم يحتاجه الكبد لإنتاج الكوليسترول. وذلك يدفع الكبد إلى تخليص الدم من الكوليسترول.على الرغم من أن الأدوية الخافضة للكوليسترول فعالة للغاية وآمنة لمعظم الأشخاص، إلا أنها ارتبطت بآلام العضلات ومشكلات الجهاز الهضمي والتشوش الذهني لدى البعض. كما أنها نادرا ما تسبب اعتلال الكبد.وجدت دراستان جديدتان أن الستاتينات، وهي فئة الأدوية الأكثر وصفا لعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول، تحمي المجموعات المعرضة للخطر والذين لم يصابوا بعد بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ولكن يمكن أن يكونوا معرضين لخطر الإصابة بها، وفقًا لما ذكره بريجهام التابع لجامعة هارفارد.توفر النتائج سياقا إضافيا لنقاش طويل الأمد بين المجتمع الطبي حول ما إذا كانت هناك فوائد لبدء استخدام الستاتين لدى الأشخاص الذين لا يعانون بالفعل من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو أمراض القلب والأوعية الدموية. تظهر الدراسات في شبكة JAMA المفتوحة ومجلة الجمعية الأميركية لطب الشيخوخة.وقالت المؤلفة المقابلة أرييلا أوركابي من قسم الشيخوخة في بريجهام: "إن الستاتينات هي فئة الخط الأول من الأدوية التي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول وتقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ثانية لدى الأشخاص الذين أصيبوا بها بالفعل - ليس هناك شك في ذلك"، "ومع ذلك، ما يزال العديد من الأطباء غير متفقين على ما إذا كان ينبغي استخدام الستاتينات كعلاج وقائي للأشخاص الذين لم يصابوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بعد ولكنهم معرضون لخطر كبير بسبب العمر أو عوامل أخرى.وقال أوركابي، وهو أيضا باحث في طب القلب: "تُظهر النتائج التي توصلنا إليها أن الستاتينات لها تأثير وقائي حتى لدى الأشخاص الذين لم يتعرضوا لأول حدث قلبي كبير، مما يعني أنه ما تزال هناك فوائد لوصف هذه الأدوية للوقاية الأولية من أمراض القلب".بالنسبة لمعظم الناس، يمكن تحمل الستاتينات جيدًا وليس لها آثار جانبية كبيرة. ومع ذلك، دعا بعض الأطباء على مدى السنوات القليلة الماضية إلى التوقف عن وصف هذه الأدوية لبعض الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من مرض الكلى المزمن. والجدير بالذكر أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة بين كبار السن المصابين بأمراض الكلى.وقال أوركابي: "كان هناك بعض الأحاديث حول تسبب الستاتينات في آلام العضلات، ولكن بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، فهي أدوية آمنة وفعالة للغاية". "المشكلة هي أننا ما نزال نفتقد الكثير من الأدلة السريرية حول فعاليتها في مجموعات معينة، الأمر الذي جعل بعض الأطباء يصفون الستاتينات بدافع الحذر".وفي دراستهم التي أجريت على 14828 شخصا يعانون من مرض الكلى المزمن، وجد الباحثون أن بدء الستاتينات كان مرتبطا بانخفاض معدل الوفيات بنسبة 9 في المائة وانخفاض خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 4 في المائة. ونظر الفريق أيضًا في مجموعة أكبر بكثير من كبار السن الذين لا يعانون من أمراض الكلى، وكان 12 % منهم ضعفاء. ومن بين هذه المجموعة المكونة من 710313 شخصًا، وجدوا أن علاج الستاتين كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة39 % وانخفاض خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 14 %. استخدمت كلتا الدراستين بيانات من نظام الرعاية الصحية لشؤون المحاربين القدامى.والجدير بالذكر أن الباحثين وجدوا أن هذه الانخفاضات في معدل الوفيات ومخاطر الأمراض كانت مستقلة عن الضعف، والتي قام الباحثون بقياسها من خلال درجة تمثل العشرات من الحالات الصحية المرتبطة بالعمر.وقال أوركابي: "عندما نتحدث عن تحليل المخاطر والفوائد لاستخدام دواء معين لدى كبار السن، نحتاج إلى النظر في الضعف لأن الأدوية قد لا تعمل بشكل جيد أو قد تسبب المزيد من الآثار الجانبية لدى الأشخاص الأضعف". "تشير نتائجنا إلى أنه بالنسبة للستاتينات، فإن حالة الضعف لا تقلل من الفائدة، وقد يكون كبار السن الأضعف هم الذين يستفيدون أكثر."في حين استفادت الدراستان من العدد الكبير للمرضى والمتابعة طويلة المدى التي يوفرها العمل مع بيانات VA، يحذر الباحثون من أن استنتاجاتهم المستخلصة من بيانات المريض السابقة يجب التحقق من صحتها في التجارب السريرية الجديدة التي تعالج هذه الأسئلة مستقبليا.وقال أوركابي: "ما زلنا نفتقد بعض الأدلة التي نحتاجها لفهم نطاق عمل هذه الأدوية بشكل كامل". "ومع ذلك، تخبرنا هذه الدراسات أنه حتى تتوفر لدينا بيانات سريرية تشير إلى خلاف ذلك، فإن الستاتينات آمنة وفعالة لكبار السن والذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة."*الصيدلي ابراهيم علي أبورمان/وزارة الصحة