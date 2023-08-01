الثلاثاء 01 آب 2023
النسخة المطبوعة

الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.. فوائد مهمة لـ "حليب الأم"

رضاعة طبيعية-
رضاعة طبيعية-
يقام الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الأسبوع الأول من شهر أغسطس/آب من كل عام، بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والعديد من وزارات الصحة والشركاء من المجتمع المدني.اضافة اعلان

جرى إحياء الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية (WBW) لأول مرة في عام 1992 بمواضيع سنوية تشمل: أنظمة الرعاية الصحية، والمرأة والعمل، والمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، ودعم المجتمع، والبيئة والاقتصاد والعلوم والتعليم وحقوق الإنسان.

ومنذ عام 2016 تتماشى مبادرة WBW مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وفي عام 2018 أقر قرار من جمعية الصحة العالمية WBW كاستراتيجية مهمة لتعزيز الرضاعة الطبيعية.

يركز موضوع هذا العام على الرضاعة الطبيعية والعمل، ما يوفر فرصة استراتيجية للدفاع عن حقوق الأمومة الأساسية التي تدعم الرضاعة الطبيعية، وتطالب بإجازة الأمومة لمدة لا تقل عن 18 أسبوعًا، ويفضل أكثر من 6 أشهر.

وذكر موقع منظمة الصحة الأمريكية paho أن "هذه قضايا ملحة لضمان قدرة المرأة على الرضاعة الطبيعية ما دامت ترغب في ذلك".

وأضاف: "هناك أكثر من نصف مليار امرأة عاملة لا يحصلن على أحكام الأمومة الأساسية، كما تجد الكثيرات أنفسهن غير مدعومات عند عودتهن إلى العمل".

ووفقا للموقع، فإن 20٪ فقط من البلدان تطلب من أصحاب العمل تزويد الموظفين بإجازات مدفوعة الأجر وتسهيلات للرضاعة الطبيعية أو شفط الحليب، مشيرا إلى أن أقل من نصف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر فقط يرضعون رضاعة طبيعية.


قالت منظمة الصحة العالمية إن "إتاحة الرضاعة في العمل تجعل المجتمعات تعمل"، مشددة أن الرضاعة الطبيعية توفر فوائد صحية وغذائية حيوية للأطفال مع آثار إيجابية مدى الحياة، فضلا عن بناء مجموعات سكانية عاملة أكثر صحة وقوى.

عددت المنظمة الأممية الرسائل الأساسية وراء هذا الحدث، كالتالي:


- لا ينبغي للمرأة أن تختار بين الرضاعة الطبيعية لأطفالها ووظائفها، لأن دعم الرضاعة الطبيعية ممكن بغض النظر عن مكان العمل أو القطاع أو نوع العقد.

- تعمل وسائل حماية الأمومة الفعالة على تحسين صحة الأطفال والنساء وزيادة الرضاعة الطبيعية، ومع ذلك تفتقر أكثر من نصف مليار امرأة عاملة إلى فرص الحصول على خدمات الأمومة الحيوية.

- يجب على جميع النساء في كل مكان، بغض النظر عن عملهن، أن يحصلن على حقن في إجازة أمومة مدفوعة الأجر بواقع 18 أسبوعًا على الأقل، ويفضل أكثر من 6 أشهر.

- من حق كل النساء الحصول على إجازة مدفوعة الأجر للرضاعة الطبيعية أو توفير الوقت والمساحة للرضاعة الطبيعية أو شفط لبن الأم وتخزينه عند العودة إلى العمل.

- ضمان حصول جميع النساء على استحقاقات الأمومة، بما في ذلك العاملات في القطاع غير الرسمي أو بعقود محدودة.

- معالجة التمييز المتصل بالعمل ضد المرأة، بما في ذلك أثناء الحمل والولادة وبعدهما.

- إتاحة العمل عن بعد أو السماح للأمهات بإحضار أطفالهن إلى العمل.

فوائد الرضاعة الطبيعية



تشير الأبحاث إلى أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر إصابة طفلك ببعض الأمراض وتساعد في بناء جهاز مناعة قوي.

ووفقا لموقع "كليفلاند كلينك" يتعرض الأطفال الذين يرضعون لبنا طبيعيا لخطر أقل للإصابة بما يلي:

- الإسهال والقيء والتهاب الأمعاء والقولون الناخر (NEC).
- التهابات الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والسعال الديكي.
- التهابات الأذن.
- التهاب السحايا الجرثومي.
- الربو.
- متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) ووفيات الرضع.
- سمنة الأطفال.
- الأكزيما.
- داء السكري من النوع 2 لاحقًا في الحياة.
- اللوكيميا (في الطفولة).
- التجاويف ومشاكل تقويم الأسنان المستقبلية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.
- مرض الاضطرابات الهضمية ومرض التهاب الأمعاء (IBD). -وكالات
4 طرق للتركيز على لياقة الجسم بالكامل مع التقدم في العمر

4 طرق للتركيز على لياقة الجسم بالكامل مع التقدم في العمر 30 تموز 2023

زيت الزيتون

دراسة تكشف فائدة جديدة لتناول زيت الزيتون.. تعرفوا عليها 30 تموز 2023

3-1024x684

الجلوس لفترات طويلة يولد مخاطر صحية تدمر الجسم 30 تموز 2023

perinatal-depression

متى تظهر أعراض اكتئاب الحمل؟ 30 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
everything-you-need-to-know-about-cardio-1229553-8e08847ffcfb4845b29c08fa27e76d32

النشاط البدني اليومي يقلل احتمالات الإصابة بالسرطان

منذ 19 دقيقة
أنجوس كلاود

بعد أيام من دفن والده.. وفاة أنجوس كلاود نجم "Euphoria"

منذ 21 دقيقة
Knee-pain-causes-remedies

كيف نتعامل مع مشاكل ضعف الركبة؟

منذ 40 دقيقة
الزيوت

يدمر الأمعاء.. احذروا هذا النوع من الزيوت

منذ17 ساعة
testicular-cancer

سرطان الخصية.. علامات تحذيرية لا تتجاهلها

منذ21 ساعة
fdd87913-3fb9-4d8c-a863-b7d380d49f46

العلم يعيد ضبط مسار الشيخوخة"

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا يتوجس السوريون من نوايا الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

"إرهاب الطرقات".. و"معدل السير"

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دراسات الجدوى للمشاريع

سلامة الدرعاوي |اليوم

المراوغة هي الحل

سميح المعايطة |اليوم

أنبوب النفط الحائر بين البصرة والعقبة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات | منذ13 ساعة
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
 