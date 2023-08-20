الأحد 20 آب 2023
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الأشعة فوق البنفسجية تجعلك تشيخ مبكرا.. كيف تحمي نفسك منها؟

الأشعة فوق البنفسجية تجعلك تشيخ مبكرا.. كيف تحمي نفسك منها؟
الأشعة فوق البنفسجية تجعلك تشيخ مبكرا.. كيف تحمي نفسك منها؟
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض ‫الجلدية إن الأشعة فوق البنفسجية تنطوي على العديد من المخاطر الصحية، إذ إنها ترفع خطر الإصابة بحروق الشمس والشيخوخة المبكرة للبشرة، وتسبب أضرارا ‫بالعيون كالتهاب ملتحمة العين، وفي أسوأ الحالات سرطان الجلد.اضافة اعلان

‫وأوضحت الرابطة كما نقلت الجزيرة أن الأكثر عرضة لمخاطر الأشعة فوق البنفسجية هم ‫الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة وذوو البشرة الحساسة للضوء.

‫ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة، أوصت الرابطة بتجنب التعرض للأشعة ‫فوق البنفسجية لا سيما في وقت الظهيرة، نظرا لأنه كلما ارتفعت الشمس في ‫السماء، زادت كثافة الأشعة فوق البنفسجية على الأرض.

نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة لأشعة الشمس فوائد لكنها لا تخلو من أضرار قد تصل حد سرطان الجلد، الأناضول تقدم بعض النصائح للوقاية من أضرار أشعة الشمس. صحة الجلد حروق الشمس إنفوغراف 02.07.2019

غطاء للرأس
‫وللحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ينبغي ارتداء غطاء للرأس ‫ونظارة شمسية ذات أذرع عريضة أو عدسات مقوسة، وذلك لحماية العين من ‫الأشعة الساقطة من الجانب، كما يراعى أن توفر النظارة حماية من الأشعة ‫فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر "يو في 400" (UV 400).

‫وينبغي أيضا استعمال كريم واق من أشعة الشمس على أجزاء الجسم المكشوفة ‫كالوجه والذراعين والقدمين، مع مراعاة أن يكون الكريم ذا عامل حماية عال "إس بي إف" ‫(SPF) لا يقل عن 30.

‫وفي حالة الإصابة بحروق شمس خفيفة، فإنه يمكن علاجها بواسطة الكمادات ‫الباردة، أما حروق ‫الشمس الشديدة، التي تكون مصحوبة بحمى وبثور، فتستلزم استشارة الطبيب.
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