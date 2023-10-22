الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأطعمة الحمراء... خيارات ذكية وصحية للجسم

shutterstock_504682483
تدعم الفواكه الحمراء الصحة العقلية
تعتبر البندورة والفلفل الأحمر والفراولة والكرز والبطيخ، وغيرها من الفواكه والخضراوات ذات اللون الأحمر تكون عادة رائعة المذاق بالإضافة إلى كونها غنية بالمركبات المفيدة مثل مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية.اضافة اعلان

وبحسب ما نشرته صحيفة "Times of Inida"، فإنها توفر فوائد صحية للتنمية الشاملة للجسم، من أهمها:

-خصائص مضادات الأكسدة


تحتوي الفواكه والخضراوات الحمراء على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

-صحة القلب


يمكن للمغذيات النباتية الموجودة في الفواكه والخضراوات الحمراء أن تعزز صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول.

-الوقاية من السرطان


ترتبط بعض الفواكه والخضراوات الحمراء، مثل الطماطم، بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بسبب محتواها العالي من اللايكوبين.

-تحسين الرؤية


تحتوي الخضراوات الحمراء، مثل الفلفل الأحمر، على نسبة عالية من فيتامين C والكاروتينات، التي تدعم صحة العين وقد تقلل من خطر الضمور المرتبط بالتقدم في العمر.

-بشرة صحية


يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضراوات الحمراء على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتعزيز البشرة الصحية والمشرقة.

-مضادة للالتهابات


تتمتع الفواكه الحمراء مثل الكرز والتوت بخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تخفف الألم المصاحب لهذه الحالة.

-إنقاص الوزن


يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في الخضراوات والفواكه ذات اللون الأحمر في إدارة الوزن من خلال تعزيز الامتلاء وتقليل الإفراط في تناول الطعام، بما يساعد في إنقاص الوزن.

-صحة الجهاز الهضمي


توفر الفواكه والخضراوات الحمراء الألياف الغذائية، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي عن طريق منع الإمساك وتعزيز توازن بكتيريا الأمعاء.

 -صحة الدماغ


تحتوي الفواكه والخضراوات الحمراء، مثل الفراولة والعنب الأحمر، على مركبات الفلافونويد، التي يمكن أن تعزز الوظيفة الإدراكية وتقلل من خطر التدهور المعرفي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Getty+Mediterranean+diet_f4887c52-e2f8-4fb8-a348-85ad55fcf961-prv

الحمية المتوسطية تساعد على التخلص من دهون البطن

منذ22 ساعة
meat-burger-beef-bbq-food-stock-getty

ما العلاقة بين اللحوم الحمراء والنوع الثاني لمرض السكري؟

منذ23 ساعة
h1017h16207256038458

إن كنت من محبي اللوز.. لا تكثر منه لهذه الأسباب

09 تشرين الأول 2023
iStock-155420039-800x533-1

أسباب تجعلك تتناول البيض المسلوق يومياً.. فما هي؟

07 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
scientists-develop-inn

لمنع الوصول لبتر الأطراف.. "جل" لشفاء جروح السكري

منذ1 ساعة
yellow-chamomile-tea-in-a-glass-teacup-surrounded-by-chamomile-flowers-on-a-table

شاي البابونج.. فوائد لا تنتهي ومحاذير مهمة

منذ3 ساعة
النوم أقل من 5 ساعات في الليلة قد يزيد خطر الاكتئاب

النوم أقل من 5 ساعات في الليلة قد يزيد خطر الاكتئاب

منذ5 ساعة
علاج تجريبي يحارب سرطان الدماغ غير القابل للعلاج

علاج تجريبي يحارب سرطان الدماغ غير القابل للعلاج

منذ5 ساعة
110422-beauty-thick-eyebrows-lead-7ee76cdf796a4def836c54257f2d7c04

لماذا لا ينمو شعر الحواجب بسرعة؟

منذ21 ساعة
Getty+Mediterranean+diet_f4887c52-e2f8-4fb8-a348-85ad55fcf961-prv

الحمية المتوسطية تساعد على التخلص من دهون البطن

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

غزة: تغير إستراتيجي في شكل الصراع

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو التدويل في غزة بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لا شيء يبرر إدانة الفلسطينيين أنفسهم..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل إيجابية من البنك الدولي ‎تجاه المملكة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دمعة وثلاث غصات وأمل واحد في حق غزة!

نضال المجالي |اليوم

لنقرأ المواقف من جديد!

د.خليف الخوالدة |اليوم

المعايير المزدوجة: قصف المستشفيات والمناطق السكنية وجرائم الإبادة

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

غزو غزة سيكون كارثة لإسرائيل‏ ‏على أميركا الضغط على حليفتها لتتراجع عن حافة الهاوية‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |20 تشرين الأول 2023
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
 