الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الوفاة المبكرة

يعرف معظم الناس أن الأطعمة فائقة المعالجة، مثل رقائق البطاطس أو الحلوى أو النقانق، ليست الأفضل لصحتنا؛ لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة قد يعرض الشخص لخطر الوفاة المبكرة بشكل أكبر.



ولا يوجد تعريف واحد للأطعمة فائقة المعالجة، ولكنها بشكل عام تحتوي على مكونات غير مستخدمة في الطبخ المنزلي، وكثير منها عبارة عن مواد كيميائية وملونات ومُحليات تُستخدم لتحسين مظهر الطعام أو طعمه أو ملمسه. ومن الأمثلة عليها: المشروبات الغازية، والحلوى، واللحوم المُصنعة، والمعجنات المعبأة، والوجبات المُجمدة، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

اضافة اعلان



وكشفت دراسة جديدة نُشرت في «المجلة الطبية البريطانية» بتاريخ 8 مايو (أيار) الجاري، أن تناول كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة كان مرتبطاً بارتفاع في خطر الوفاة لجميع الأسباب، مدفوعاً بشكل خاص بأسباب أخرى، غير السرطان وأمراض القلب.



وقالت البروفسورة فاليري سوليفان، العالمة المساعدة في قسم علم الأوبئة في كلية «بلومبرغ» للصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز، إن البحث الجديد يضيف إلى ما نعرفه بالفعل عن الأطعمة عالية المعالجة.



وأضافت: «هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تربط الأطعمة فائقة المعالجة بكثير من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الكلى المزمنة، من بين أمراض أخرى».



وقد دفعت هذه الارتباطات الباحثين إلى التعمق أكثر في تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على إجمالي الوفيات على مدى فترة طويلة، حسب تقرير نشره موقع «هيلث» المتخصص في أخبار الصحة والتغذية.



وقال مينغيانغ سونغ، مؤلف الدراسة، وهو أستاذ مشارك في علم الأوبئة السريرية والتغذية في جامعة هارفارد: «كان هناك اهتمام كبير من كل من المجتمع العام والعلمي بفهم التأثير الصحي للأطعمة فائقة المعالجة، والتي تمثل الآن أكثر من 60 في المائة من السعرات الحرارية اليومية لدى الأميركيين».



وأوضح سونغ أن الدراسات السابقة التي تبحث في العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وخطر الوفاة «محدودة بسبب صغر حجم العينة، وقصر المدة، وعدم وجود تقييم غذائي متكرر على مدى فترة طويلة من الزمن».



وللنظر إلى الصورة الأوسع، استخدم سونغ وزملاؤه بيانات تمتد على مدى 30 عاماً، مأخوذة من دراستين كبيرتين، وقامت هذه الدراسات مجتمعة بتقييم النظام الغذائي لأكثر من 172 ألف شخص.



ووجد سونغ وفريقه أن المشاركين الذين تناولوا معظم الأطعمة فائقة المعالجة (نحو 7 حصص يومياً في المتوسط) كانوا أكثر عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 4 في المائة، وكان لديهم أيضاً زيادة في خطر الوفاة لأسباب أخرى غير السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 9 في المائة، وزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض التنكس العصبي (وهو مصطلح شامل لمجموعة من الحالات التي تؤثر بشكل أساسي على الخلايا العصبية في دماغ الإنسان، ويشمل أمراضاً مثل باركنسون وألزهايمر) بنسبة 8 في المائة.

اقرأ أيضا:

منها المأكولات المجمدة ... كيف تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على صحتنا؟