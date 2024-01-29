الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية (اياف) وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية توقعان مذكرة تفاهم

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وقّعت الأكاديميّة الدوليّة للصحّة المجتمعيّة (أياف) يوم الإثنين الموافق 29 كانون ثاني مذكّرة تفاهم مع جامعة ابن سينا للعلوم الطبيّة، و تهدف هذه المذكّرة إلى التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الصحة العامة و مواصلة تعزيز الشّراكة بينهما، من خلال الاستثمار في القدرات المميزة والنوعية لدى المؤسّستين، حيث سيعمل الطرفان على مد جسور التعاون في المجالات المتعلّقة بالتعليم والتّدريب والأبحاث ومجالات اخرى مهمة في الصحّة العامّة.وقد وقّع مذكّرة التّفاهم عن جامعة ابن سينا للعلوم الطبية رئيس الجامعة الاستاذ الدّكتور درويش بدران، وعن الأكاديميّة الدوليّة للصحّة المجتمعيّة (أياف) مديرها التنفيذي الدكتور محمّد رسول الطّراونة وبحضور المدير العام التنفيذي للشبكة الشرق اوسطية للصحة المجتمعية ( الامفنت) الدكتور مهند النسور . وقد أعرب الدّكتور الطّراونة عن اهمية هذا التّعاون مسلطًاً الضّوء على نتائجه المستقبلية في مجال تعزيز خدمات الرّعاية الصحيّة وبناء القدرات للكوادر البشرية في مجال الصحة العامة في الاردن وفي بلدان إقليم شرق المتوسّط واشار ايضا الى ان الاكاديمية ستتيح الفرصة امام الجامعة والطلبة للاستفادة من منصة الاكاديمية الالكترونية التي تمتلك 14 مجال دراسي و32 برنامج تدريبي وما يزيد على 130 مساق تدريبي . كما اعرب الاستاذ الدكتور بدران عن حرص الجامعه على انجاح هذه المذكرة واهمية تعزيز برامج الصحه العامة وضرورة اتاحة الفرصة امام طلبة العلوم الصحية والطبية للاطلاع والاستفادة من تجارب البلدان الاخرى خاصة تلك التي لديها برامج متخصصه في مجال الصحة العامةومذكرات تعاونمشترك مع الاكاديمية الدولية.وتحدّد مذكّرة التّفاهم هذه مجالات التّعاون لتسهيل وصول الطّلاب والمؤسّسات التعليميّة في بلدان إقليم شرق المتوسّط إلى جامعة ابن سينا للعلوم الطبيّة من خلال شبكة أياف الممتدة اقليما وعالميا. كما تنصّ المذكّرة على تبادل المعرفة الأكاديميّة والخبرة العمليّة بين الطّرفين، والتّعاون ايضا في تطوير الدّورات والبرامج المتخصّصة والمهنيةوالمقترحات البحثيّة المشتركة، اضافة الى تبادل أعضاء هيئة التّدريس والباحثين من الجانبين. وسيعمل هذا التعاون أيضاً على تسهيل برامج التّدريب والتبادل الطلابيّ وتنظيم الفعاليات التعليميّة مثل النّدوات والبرامج الأكاديميّة قصيرة المدّة والاجتماعات الأكاديميّة، مع تبادل الخبرات الفنيّة أيضاً عند الضرورة . علاوةً على ذلك، تهدف كلتا المؤسّستين إلى مواجهة تحدّيات الصحّة العامّة بشكّل فعّال ورفع قدرات الجيل القادم من المتخصّصين في مجال الرّعاية الصحيّة والصحة العامة بالمعرفة والمهارة اللازمين لتلبية المتطلبات الصحيّة الحالية و المستقبليّة.و تعد الأكاديميّة الدوليّة للصحّة المجتمعيّة (أياف) مؤسّسة تعليميّة غير ربحيّة تختصّ بالتّعليم والتّدريب في مجال الصحّة العامّة والموجّه بشكل احترافيّ والقائم على الممارسة، وتهدف أيافايضا إلى الاستجابة للاحتياجات الحاليّة والمتوقّعة وإقامة شراكات بين دول إقليم شرق المتوسّط وتحقيق الشراكة فيما بينها من أجل رفع مستوى التعليم وبناء القدرات في مجال الصحّة العامّة.